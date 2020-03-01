中職／穀保六星投入選秀 劉予承也有意願

今年有不少高中生好手即將投入中職選秀，光是穀保家商就至少有六人，其中五人有U18世界盃國手資歷，林子崴與林辰勳、何恆佑約好一同投入選秀，三人也被看好有前三輪的實力。

去年中華隊在U18世界盃青棒賽拿下冠軍，不少應屆畢業球員都打算投入職棒，穀保陣中就有林子崴、林辰勳、何恆佑、林吳晉瑋、王順和，以及原本在培訓隊但因傷勢未入選的李慶隆。

穀保總教練周宗志看好林子崴、林辰勳、何恆佑能夠進入選秀前段，但因今年可能有不少旅外球員加入中職，預估落在前三輪，李慶隆雖然在U18最後階段被刷下，但近期開始適應降低後的出手點，以接近側投的方式，取得較好的穩定性及發力，也決定投入選秀。

林子崴、林辰勳與何恆佑三人自興穀國小、二重國中到穀保家商一路同隊，也決定一起投入職棒， 林子崴表示，職棒一直是自己的目標，從高一就有投入選秀的想法，直到今年更加確定，「在U18投得不錯，給我不少信心。」

林子崴目前最快球速約在143、144公里，周宗志認為左投跟投球表現穩定是他投入選秀的優勢，「如果王貞治盃、玉山盃能夠再把速度拉高，對選秀輪次有幫助。」

投打「二刀流」的林子崴未來進入職棒怎麼選擇？周宗志舉也是穀保畢業的陳琥為例，認為這點教練無法決定，「還是要看球團怎麼選擇，我們只能維持他在投打兩端的出賽。」