快訊

日本相模原市夫婦確診新冠肺炎 感染途徑不明

中國創全球首例！新冠肺炎病人成功移植雙肺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／穀保六星投入選秀 劉予承也有意願

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
穀保家商捕手林辰勳打算投入今年中職選秀，被看好有前三輪實力。記者蘇志畬／攝影
穀保家商捕手林辰勳打算投入今年中職選秀，被看好有前三輪實力。記者蘇志畬／攝影

今年有不少高中生好手即將投入中職選秀，光是穀保家商就至少有六人，其中五人有U18世界盃國手資歷，林子崴與林辰勳、何恆佑約好一同投入選秀，三人也被看好有前三輪的實力。

去年中華隊在U18世界盃青棒賽拿下冠軍，不少應屆畢業球員都打算投入職棒，穀保陣中就有林子崴、林辰勳、何恆佑、林吳晉瑋、王順和，以及原本在培訓隊但因傷勢未入選的李慶隆。

穀保總教練周宗志看好林子崴、林辰勳、何恆佑能夠進入選秀前段，但因今年可能有不少旅外球員加入中職，預估落在前三輪，李慶隆雖然在U18最後階段被刷下，但近期開始適應降低後的出手點，以接近側投的方式，取得較好的穩定性及發力，也決定投入選秀。

林子崴、林辰勳與何恆佑三人自興穀國小、二重國中到穀保家商一路同隊，也決定一起投入職棒， 林子崴表示，職棒一直是自己的目標，從高一就有投入選秀的想法，直到今年更加確定，「在U18投得不錯，給我不少信心。」

林子崴目前最快球速約在143、144公里，周宗志認為左投跟投球表現穩定是他投入選秀的優勢，「如果王貞治盃、玉山盃能夠再把速度拉高，對選秀輪次有幫助。」

投打「二刀流」的林子崴未來進入職棒怎麼選擇？周宗志舉也是穀保畢業的陳琥為例，認為這點教練無法決定，「還是要看球團怎麼選擇，我們只能維持他在投打兩端的出賽。」

除這六人外，同是「二刀流」的劉予承也在考慮投入選秀，劉予承曾在U18台美交流賽支援登板中繼，投出自信，目前已有職棒球團在觀察，對他投打兩端的實力都有興趣。

穀保家商林子崴打算投入今年中職選秀，被看好有前三輪實力。記者蘇志畬／攝影
穀保家商林子崴打算投入今年中職選秀，被看好有前三輪實力。記者蘇志畬／攝影
穀保家商何恆佑打算投入今年中職選秀，被看好有前三輪實力。記者蘇志畬／攝影
穀保家商何恆佑打算投入今年中職選秀，被看好有前三輪實力。記者蘇志畬／攝影

選秀 林子崴 穀保

延伸閱讀

木棒聯賽／穀保擊敗東體進決賽 再遇平鎮先減壓

木棒聯賽／「穀保剋星」賴延峰封鎖普門 平鎮拚二連霸

木棒聯賽／東體破隊史 穀保逆轉晉級四強

選秀同梯3人合體打拼 雷納德：期待彼此合作

相關新聞

日職／王柏融熱身賽2支0 吳念庭上一軍代跑

日本職棒官辦熱身賽，火腿隊連兩天對戰歐力士隊，「大王」王柏融今天繼續先發上陣，但棒次往後調整至第7棒，2打數沒有安打，目...

日職／巨人呼籲洋將暫勿返國 陽岱鋼恐無法回台打6搶1

新冠肺炎疫情逐漸波及到職業運動場，根據日媒報導，巨人集合洋將和台灣好手陽岱鋼召開緊急說明會，強調近期不適合從日本歸國，也...

中職／中信兄弟5轟獵獅 林書逸3安3打點火力旺

中信兄弟隊與統一獅隊在中職官辦熱身賽首度交手，中信五發全壘打逆轉敲出三轟的獅隊，以13：4拿下二連勝，統一獅則慘吞三連敗...

中職／穀保六星投入選秀 劉予承也有意願

今年有不少高中生好手即將投入中職選秀，光是穀保家商就至少有六人，其中五人有U18世界盃國手資歷，林子崴與林辰勳、何恆佑約...

中職／當餵球投手夠準 洪一中：臂力靠餵球練出來的

富邦悍將隊今天在官辦熱身賽對戰味全龍隊，賽前出現難得的畫面，悍將隊總教練洪一中不僅在場邊幫高國輝調整打擊，還擔任球隊打擊...

木棒聯賽／承諾東體看滿整場 任賢齊點出棒球發展問題

東大體中雖然在今年高中棒球聯賽木棒組四強戰以3：6敗給穀保家商，不過挺進四強創下隊史在木棒聯賽的最佳成績，也因此迎來一位...

中職／高國輝近況不佳 洪一中親自餵球幫調整

富邦悍將隊高國輝目前在熱身賽的調整狀況不盡理想，讓總教練洪一中也十分替他擔心，但看著高國輝訓練完後還持續加強的認真態度，...

木棒聯賽／穀保擊敗東體進決賽 再遇平鎮先減壓

108學年度高中棒球聯賽木棒組四強賽，以U18世界盃國手為主體的穀保家商，以6：3擊敗東大體中，冠軍賽將再度遭逢宿敵平鎮...

木棒聯賽／冠軍賽坐板凳 賴延峰：幫隊友遞手套

近期才投過兩次冠軍戰，平鎮高中投手賴延峰對高張力比賽並不陌生，不過今天在高中棒球木棒聯賽四強戰，面對比數只差一分的局面下...

木棒聯賽／「穀保剋星」賴延峰封鎖普門 平鎮拚二連霸

108學年度高中棒球聯賽木棒組四強戰今天開打，平鎮高中派出「穀保剋星」賴延峰提前登板對決普門中學，以八局失一分、十次三振...

木棒聯賽／半年磨合晉四強 普門教頭忍不住泛淚

一○八學年度學生棒球聯賽木棒組四強戰今天在嘉義市棒球場開打，普門中學打出超乎預期的成績，東大體中則創下隊史最佳紀錄，兩支新興勢力將分別對決強權平鎮高中及穀保家商，爭取冠軍戰門票。

中職／披猿戰袍後首戰 威拉諾Feel good

衛冕軍樂天桃猿隊在官辦熱身賽第二戰對上味全龍隊，洋投威拉諾轉隊後首度登板，昨天先發三局無失分，打線再敲兩發全壘打，終場以八比三擊敗龍隊，拿到二連勝。

熱門新聞

NBA／詹皇回歸掉漆 湖人得分寫新低慘敗灰熊

CBA／期待重返NBA 林書豪以「林來瘋」自勉

NBA／哈登關鍵抄截加2罰致勝 連線衛少率隊險勝綠衫軍

網球／再演4年前戲碼 謝淑薇臉書砲轟網協遴選辦法

NBA／與哈登打口水戰 字母哥：我不光靠力量

NBA／轉戰76人適應不良 傳霍福特暑假恐遭交易

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。