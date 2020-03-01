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中職／當餵球投手夠準 洪一中：臂力靠餵球練出來的
富邦悍將隊今天在官辦熱身賽對戰味全龍隊，賽前出現難得的畫面，悍將隊總教練洪一中不僅在場邊幫高國輝調整打擊，還擔任球隊打擊練習的餵球投手，但洪一中透露這不稀奇，「以前我超愛餵球的。」
今天悍將隊進行賽前練習時，洪一中先是在場邊拋球給高國輝打，希望幫助他調整狀況，過不久則走向投手丘擔任餵球投手，投了一組打擊練習，還讓悍將隊打者們直誇，「沒什麼失投球。」
過去常見洪一中在比賽前繞球場慢跑，少見他親自參與餵球，對此洪總解釋，最近春訓期間沒辦法跑步，去餵球只是想找其他方法讓自己流點汗。
洪一中也透露，自己其實很愛餵球，「我的臂力就是從小餵球練出來的，國二的時候就被人家找去當國小的助理教練，就是去幫忙餵球。」到了國家隊及職業隊當教練，也會餵球，只是前幾年一次春訓時天氣冷、熱身不足，餵了一籃球後手不太舒服，之後就暫緩。
直到今年春訓，洪一中又開始參與餵球工作，偶爾上場餵一組打擊練習，他說：「主要還是想要流汗而已，也幫忙教練團分擔一點，畢竟台灣的球隊也沒有專門餵球的人。」
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