木棒聯賽／承諾東體看滿整場 任賢齊點出棒球發展問題

東大體中雖然在今年高中棒球聯賽木棒組四強戰以3：6敗給穀保家商，不過挺進四強創下隊史在木棒聯賽的最佳成績，也因此迎來一位明星應援，知名藝人任賢齊履行諾言，從頭到尾看完九局，直呼比賽精采「有職業水準」。

任賢齊因義工朋友而認識東大體中這支球隊，知道他們訓練態度認真，但是有些球員家境清寒，訓練環境也較克難，本來打算拍影片加油，後來承諾，「只要打進四強，就到現場加油。」

東體昨天在八強賽以7：6擊敗大理高中，締造隊史最佳成績，任賢齊因老家就在彰化，親自到嘉義市棒球場為東體加油，賽後還頒發加菜金，曾參加過彰化田中國小少棒隊的他說：「打進四強很了不起，整場比賽失誤很少，有職業水準。」

任賢齊也說：「穀保的表現沒話講，也應該為他們加油一下。」不過他也指出，兩隊球員在身材上有落差，東體的裝備球具也沒有那麼充裕，點出東西部棒球發展不均的問題，任賢齊說：「希望能夠平均一下資源，畢竟棒球在台灣來說是重要的運動。」