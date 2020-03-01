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中職／高國輝近況不佳 洪一中親自餵球幫調整

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
洪一中替高國輝餵球，幫忙調整。記者葉姵妤／攝影
洪一中替高國輝餵球，幫忙調整。記者葉姵妤／攝影

富邦悍將高國輝目前在熱身賽的調整狀況不盡理想，讓總教練洪一中也十分替他擔心，但看著高國輝訓練完後還持續加強的認真態度，洪總也想幫他找方法，今天官辦熱身賽賽前親自幫他餵球、調整。

高國輝今天賽前進行打擊練習時，洪一中親自走向前替他餵球，協助調整，洪總說：「有點替他擔心，他最近打擊狀況不理想，但又很認真在練習，像昨天晚上我在辦公室，還聽到旁邊『乒乒乓乓』，我就跑去偷看，發現又是他在打。」

高國輝指出，如果當天自己狀況不好，晚上就請體能教練幫忙餵球做調整。而看高國輝努力想找回手感，洪總也在賽前練習時親自指導，「看可不可以幫他，找個方法。」洪一中也提醒高國輝，打擊時別想得太複雜，簡單點就好。

高國輝提到，今年自己的體能和身體狀況都不錯，但技術面還沒調整到位，近期打擊狀況不太好，擊球的準確率比較差，可能心態要再加強、調整快一點，希望可以藉由官辦熱身賽把最好的狀況調整回來。

高國輝 洪一中 富邦悍將

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