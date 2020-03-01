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木棒聯賽／穀保擊敗東體進決賽 再遇平鎮先減壓

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
108學年度高中棒球聯賽木棒組四強賽，穀保家商以6：3擊敗東大體中，晉級冠軍戰。記者蘇志畬／攝影
108學年度高中棒球聯賽木棒組四強賽，穀保家商以6：3擊敗東大體中，晉級冠軍戰。記者蘇志畬／攝影

108學年度高中棒球聯賽木棒組四強賽，以U18世界盃國手為主體的穀保家商，以6：3擊敗東大體中，冠軍賽將再度遭逢宿敵平鎮高中，雙方交手多次，總教練周宗志表示：「做好自己的本分就好。」

穀保先發投手林子崴前五局僅被敲出兩安，不過六局下單局被敲出三支安打，加上右外野手失誤漏球，單局丟掉三分，總計投5.2局失三分、一分責失；不過穀保前三局靠著打線串聯，攻下六分，奠定勝基，後援的李慶隆2.1局、劉予承1局皆無失分。

林子崴因為髖關節不適，穀保刻意減少出賽，周宗志表示，就木棒聯賽出賽狀況來看，林子崴的球速跟壓制力都比以往要好，原本就預期能投六到七局，今天投球節奏控制得很好，可惜六局因為失誤掉分。

林子崴表示，今天狀況有好有壞，前面局數控球比過往要好，但到了後半段失投球變多，只給自己打了「及格邊緣」的分數，接下來希望在體能還有球速上繼續加強，「這是自己特別缺乏的地方。」

穀保去年木棒聯賽及黑豹旗都在冠軍賽敗給平鎮，今年再度重逢，周宗志希望子弟兵能夠享受比賽，不要被壓力打倒，而除了今天登板的林子崴外，投手群將全員備戰，「他們好投手也很多，都有一定速度，有針對這點做調整，希望有好的效果。」

108學年度高中棒球聯賽木棒組四強賽，穀保家商先發投手林子崴投5.2局失三分、一分責失。記者蘇志畬／攝影
108學年度高中棒球聯賽木棒組四強賽，穀保家商先發投手林子崴投5.2局失三分、一分責失。記者蘇志畬／攝影

林子崴 穀保 球速

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