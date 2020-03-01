日職／王柏融熱身賽2支0 吳念庭上一軍代跑

日本職棒官辦熱身賽，火腿隊連兩天對戰歐力士隊，「大王」王柏融今天繼續先發上陣，但棒次往後調整至第7棒，2打數沒有安打，目前5場出賽打擊率3成33；火腿隊全場敲12支安打，以7：3擊敗歐力士隊。

火腿隊與歐力士隊連兩天在札幌巨蛋進行交手，「大王」王柏融此戰擔任左外野手，首打席面對歐力士隊先發投手荒西祐大，擊出三壘飛球出局，第7局再敲左外野飛球出局，2打數沒有安打，第5局就退場由萬波中正上場接替外野守備。

王柏融在昨天對上歐力士隊首戰擔任先發第5棒、指定打擊，3打數敲出1支安打，打擊率稍降至4成，今天棒次往後調，打擊熄火沒表現，目前官辦熱身賽出賽5場，合計12打數敲出4支安打，包括3支二壘打，打擊率3成33。

至於西武隊旅日野手吳念庭今年春訓從二軍起步，如今則被拉上一軍，今天官辦熱身賽隨一軍出賽，對戰橫濱隊在第8局接替山川穗高上場代跑，第9局接守一壘，沒有獲得打擊機會。