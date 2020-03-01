木棒聯賽／冠軍賽坐板凳 賴延峰：幫隊友遞手套
近期才投過兩次冠軍戰，平鎮高中投手賴延峰對高張力比賽並不陌生，不過今天在高中棒球木棒聯賽四強戰，面對比數只差一分的局面下，賴延峰說：「當然會緊張。」
平鎮高中靠著賴延峰八局失一分、十次三振、一次四壞的好投，以2：1擊敗普門中學，取得冠軍賽門票，賴延峰自認表現還算不錯，「遇到危機都有處理掉。」
平鎮雖然在首局攻下兩分，不過接下來一無所獲，賴延峰在三局被敲兩安丟掉一分後，隨時可能翻盤，賴延峰說：「比數被追近的時候，當然會緊張，就跟隊友互相鼓勵。」
而當四局面臨無人出局的滿壘危機，賴延峰用三振加對手跑壘失誤，先抓下兩個出局，再讓對手敲出飛球解決，以控球見長的他說：「把位置丟出來，靠守備幫忙，就度過了。」
首次面對普門中學，賴延峰總計被敲出七支安打，感受到對手的打擊實力，唯一沒能壓制的是四棒馬傑森，面對四打席全數敲安。
投完八局賴延峰用了110球，接近退場限制，因此未拚完投，他說：「就讓隊友幫我完成。」而去年長華盃、黑豹旗的冠軍賽投手，明天只能坐在場邊為隊友加油，賴延峰說：「可以幫隊友拿手套啊，就扮演輔助角色。」
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