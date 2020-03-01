木棒聯賽／「穀保剋星」賴延峰封鎖普門 平鎮拚二連霸

108學年度高中棒球聯賽木棒組四強戰今天開打，平鎮高中派出「穀保剋星」賴延峰提前登板對決普門中學，以八局失一分、十次三振的好投，幫助球隊以2：1驚險晉級冠軍賽。

平鎮高中打線僅在首局靠著林子豪高飛犧牲打以及董子恩的二壘安打攻下兩分，隨後陷入沈默，也是本屆賽事得分最少的一場比賽，總教練吳柏宏表示，最近兩場比賽都贏得辛苦，打擊狀況沒很好，「對方投手球速不算快，但掌握得不好。」

不過先發投手賴延峰成功壓制普門中學打線，除了三局下被敲兩安丟掉一分，四局下出現最大危機，無人出局被攻占滿壘，但靠著三振加對手跑壘失誤，一口氣取得兩出局，隨後用外野飛球出局下莊，八局失一分，加上後援的吳秉恩投一局無失分，守下勝利。

吳柏宏表示，今天能夠贏球都靠賴延峰，面對滿壘時原本希望只失一分解決危機，沒想到運氣不錯。

賴延峰去年年末在長華盃、黑豹旗都在冠軍戰先發，兩場都對上穀保家商，合計14局僅失一分，穀保也是平鎮在本屆賽事冠軍戰最大假想敵，不過今天在四強戰提前登板，吳柏宏表示：「「因為沒有今天就沒有明天，他是最穩定的投手，加上沒有對過普門，近期也太常對上穀保，算是另一種思考。」

明天要拚木棒聯賽二連霸、隊史第三冠，吳柏宏沒有特別叮嚀球員，「因為今天這場比較重要，今天打好才有明天。」