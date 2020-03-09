超高顏值為你加油打氣！20大人氣中職啦啦隊正妹隊員

高顏值人氣啦啦隊員來了！

近來不論是在電視圈、廣告圈、模特圈或者是YouTuber圈裡，都有一群相當活躍的高顏值女孩，這些女孩的共同特徵就是她們同時都是中華職棒隊伍中的啦啦隊成員。



啦啦隊員在球場旁帶動氣氛，獲得關注的她們也活躍其他領域，又有哪些啦啦隊員在網路上有著最高的人氣呢？《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出20大高人氣的啦啦隊員，就讓我們一起來看看有哪些女孩上榜吧！

Image Source：FB／Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊

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第18名／Uni Girls－葛瑞絲

20名上榜的女孩中，唯一來自統一獅啦啦隊「Uni Grils」的是葛瑞絲，愛彈琴的她加入啦啦隊就是為了實現自己對於跳舞的夢想。引起較多網友討論的是，她曾經表示自己的專長是放空，可愛的外表也受到網友們的稱讚。

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第16名／Fubon Angels－卡卡

來自富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的卡卡，常被網友說有著一張明星臉，神似女星夏語心，身材姣好的她卻有相當可愛的臉孔，不但有陽光元氣的特質，更帶有一點點性感的氣場，讓網友直呼是「天使臉孔魔鬼身材」。



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第11名／Rakuten Girls-今井彩香

來自日本的今井彩香，當初是以藝人的身份加入LamiGirls，如今球團成為日本樂天的球隊，自己身份也轉換為Rakuten Girls，她更曾經獲千葉市任命為「台灣宣傳部長」，其特殊身份讓網友們都對她充滿好奇。

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第八名／Passion Sisters－短今

中信兄弟所屬啦啦隊「Passion Sisters」的短今，曾在2018年擔任過啦啦隊隊長，她名字的由來是因為外貿神似曾飾演大長今的韓星李英愛而得名，去年因為在場邊跳舞畫面實在是太「波濤洶湧」引起網友們的瘋傳，而讓她的討論度增加不少。

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第七名／Rakuten Girls－羚小鹿

曾入榜過2019年度人氣寫真女星的羚小鹿，在人氣啦啦隊員中當然沒有缺席，被網友們奉為「零死角女神」的她，因為拍攝寫真而讓更多網友認識起不同面向的她，有多次國外應援經驗的她這次也被球隊選為赴日交流的「交換生」。

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第五名／Rakuten Girls－巫苡萱

「Rakuten Girls」的隊長巫苡萱，先前也曾入榜過人氣寫真女星，擁有甜美臉蛋與魔鬼身材的她，每每釋出的照片尺度都讓網友們驚嘆，今年初更因為把辣照製成「長輩圖」送給爸爸，登上新聞也引起不少網友們討論。

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第四名／Rakuten Girls－籃籃

擁有不少粉絲的「Rakuten Girls」籃籃，可愛的外表常常在各大活動中狂吸粉絲，最近引起網友討論的就是，籃籃在選擇新背號的過程表示自己「問過神明」，登上新聞，引起網友討論，直呼籃籃相當無釐頭。

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第三名／Rakuten Girls－Yuri

登上《綜藝新時代》與《瘋神無雙》的「Rakuten Girls」Yuri，因為曝光度相當高，也圈粉了不少觀眾，可愛的外表相當討網友們的喜愛，甚至到日本交換時，也引起了當地人的討論，可以說是魅力相當強大的隊員之一。

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第二名／Passion Sisters－峮峮

登榜2019人氣寫真女星榜首的「Passion Sisters」峮峮，在人氣啦啦隊員裡雖然排名第二，不過討論度真的相當驚人，峮峮的高人氣也讓她登上不少綜藝節目，寫真集更是賣得嚇嚇叫，儼然就是新一代的「宅男女神」，更被不少鄉民稱之為是「老婆」，是人氣很旺的啦啦隊員。

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第一名／Rakuten Girls－琳妲 Linda

登上人氣啦啦隊員榜首的是來自「Rakuten Girls」的琳妲，相信大家都對她不陌生，因為她同時也具有YouTuber的身份，為「反骨男孩」的其中一員，傻大姐的個性讓不少網友都覺得是一個「很自然」的女生，因此也圈粉無數，加上網路高曝光度，因此對她的討論也相當多，人氣相當高。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月01日至2020年02月28日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『中職啦啦隊員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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