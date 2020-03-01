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日職／巨人呼籲洋將暫勿返國 陽岱鋼恐無法回台打6搶1

日職／巨人呼籲洋將暫勿返國 陽岱鋼恐無法回台打6搶1

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
陽岱鋼。 報系資料照
陽岱鋼。 報系資料照

新冠肺炎疫情逐漸波及到職業運動場，根據日媒報導，巨人集合洋將和台灣好手陽岱鋼召開緊急說明會，強調近期不適合從日本歸國，也呼籲親友暫時別前來探訪。

巨人球團副代表大塚淳弘出面表示，已和一軍的四名洋將以及來自台灣的陽岱鋼說明球隊的新冠肺炎對策，「從現在起，如果回到母國的話可能遭到隔離，到時重返日本的困難度就會增加，如果家人想要來日本的話，也請他們再等一下。」

新冠肺炎疫情在日本持續醞釀，首相安倍晉三已經下令高中以下停課，並暫時停辦大型活動，正在進行熱身賽的日職也閉門開打，即便是練習日，也見到在球場的隊職員全戴上口罩、測量體溫。

大塚淳弘坦言新冠肺炎疫情讓洋將補強暫時凍結，「我和國際球探談過，現在要臨時找外國戰力會變得很困難，球員們可能會不想要來日本。」

不占洋將名額的陽岱鋼同樣受到巨人軟性要求，暫時不要離開日本，這代表若六搶一奧運最終資格賽如期開打，陽岱鋼想返台加入中華隊再多一道阻力。

日前中職遞交的45人中華隊大名單，考量到日職球團無放人意願，並未將陽岱鋼、王柏融和張奕等旅日好手列入，不過依比賽規定，各隊還是可以替換五名球員，並不限於大名單內。

陽岱鋼 巨人 中華隊

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