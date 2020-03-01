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MLB／張育成打點開張 台灣連線助印地安人灌大局

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
張育成熱身賽防守。 美聯社
張育成熱身賽防守。 美聯社

印地安人今天兵分二路，台將張育成於對抗運動家之戰以先發第八棒、游擊手上陣，三打數敲出一支二壘安打，但也吞下兩次三振，另一位台灣球員吉力吉撈．鞏冠(朱立人)則以替補捕手出賽，兩打數一安打並帶有兩分打點，不過終場印地安人仍以7：8惜敗。

張育成此役前兩打席都吞K退場，直到六局上才和隊友串聯安打，一、二壘有人時幫忙補上左外野長打，送一分回本壘，比數改寫成3：４，不過站上二壘的張育成隨即被更換代跑，無法和代打第九棒上場的吉力吉撈．鞏冠同場作戰。

吉力吉撈．鞏冠把握二、三壘有人機會，適時安打一棒帶進兩分，自己也趁著外野手處理失誤攻上二壘，這一棒逆轉安讓比數來到5：4，隨後他也在下一棒隊友安打護送下跑回分數，印地安人這局灌進五分。

運動家下個半局立刻討回四分，並從此維護住比數領先，八局上吉力吉撈．鞏冠另一個打席領到三振，無法替印地安人追加分數。

挑戰開季26人名單的張育成目前春訓六場出賽，15打數四安打，打擊率2成67，今天出爐第二支長打、累積一分打點；吉力吉撈．鞏冠則是在春訓的四打數就敲出兩支安打，而且入袋三分打點，展現適時一擊的能力。

張育成 印地安人

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