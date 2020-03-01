快訊

疫情延燒嫌犯稱病 一線員警也心驚

南韓1日新增376例新冠肺炎確診病例 增至3526例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／替補中外野戰洋基 林子偉敲雙安

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
林子偉熱身賽敲雙安。 資料照(美聯社)
林子偉熱身賽敲雙安。 資料照(美聯社)

春訓熱身賽基襪大戰，紅襪台將林子偉今天再度發揮工具人特質，第六局以替補中外野手上場，三打數敲出兩安打，今年首度演出單場雙安，可惜九局下的打席未能建功，滿壘時形成比賽最後一個出局數，紅襪以2：5敗陣。

連三天出賽的林子偉除了今年第一場板凳出發外，也是第一場移防外野，前五場已經守過二壘、三壘和游擊，守備任務多元；此役他處理一個高飛犧牲打，守備率仍維持在百分之百。

林子偉六局下立刻擔任第一棒打者，敲出安打並盜上二壘，不過隊友沒接上攻勢，遭到封殺出局；八局下兩人出局、無人在壘，林子偉再敲安，但又於攻占二壘後無功而返。

九局下紅襪最後反攻機會，前三名打者都獲得保送上壘，沒想到紅襪卻也接連補上三個出局數，最後是林子偉的內野高飛球結束比賽，留下滿壘殘局輸球。

林子偉春訓賽累積20打數4安打，目前打擊率剛好是四成，有一分打點，三次三振和一個保送，長打還在等待開張。

林子偉 紅襪

延伸閱讀

MLB／資格放寬 非26人名單就可打奧運及資格賽

MLB／林子偉連續安打中斷 官網預測進開季名單

MLB／又敲安打 林子偉熱身賽連4場敲安

MLB／林子偉春訓連3場敲安 貢獻致勝打點

相關新聞

MLB／替補中外野戰洋基 林子偉敲雙安

春訓熱身賽基襪大戰，紅襪台將林子偉今天再度發揮工具人特質，第六局以替補中外野手上場，三打數敲出兩安打，今年首度演出單場雙...

MLB／張育成打點開張 台灣連線助印地安人灌大局

印地安人今天兵分二路，台將張育成於對抗運動家之戰以先發第八棒、游擊手上陣，三打數敲出一支二壘安打，但也吞下兩次三振，另一...

中職／披猿戰袍後首戰 威拉諾Feel good

衛冕軍樂天桃猿隊在官辦熱身賽第二戰對上味全龍隊，洋投威拉諾轉隊後首度登板，昨天先發三局無失分，打線再敲兩發全壘打，終場以八比三擊敗龍隊，拿到二連勝。

中職／黃子鵬先發未定 陳禹勳仍扛猿隊終結者

中職官辦熱身賽昨天開打，樂天桃猿隊將藉由近期的實戰，測試第5號先發人選，預計從黃子鵬及翁瑋均中擇一，而陳禹勳儘管去年狀況...

木棒聯賽／半年磨合晉四強 普門教頭忍不住泛淚

一○八學年度學生棒球聯賽木棒組四強戰今天在嘉義市棒球場開打，普門中學打出超乎預期的成績，東大體中則創下隊史最佳紀錄，兩支新興勢力將分別對決強權平鎮高中及穀保家商，爭取冠軍戰門票。

中職／首戰3局56球完成任務 威拉諾：感覺不錯

樂天桃猿隊洋投威拉諾（原名紐維拉）轉隊後首度出賽，今天在官辦熱身賽先發對戰味全龍隊，先發3局無失分，以56球完成賽前設定...

中職／威拉諾3局無失分 猿隊8：3棒打龍隊

樂天桃猿隊在官辦熱身賽第2戰對上味全龍隊，多名主力打者輪休沒出賽，但火力仍勝龍隊年輕球員，全場敲出11支安打，包括2支全...

木棒聯賽／東體破隊史 穀保逆轉晉級四強

108學年度高中棒球聯賽木棒組八強賽，另兩場在稻江學院棒球場的賽事，東大體中在延長賽以7：6擊敗大理高中，晉級四強創隊史...

中職／猿隊洋投來得晚 延後開季將成利多

樂天桃猿隊今年洋投抵台時間較晚，目前直到本周才陸續在熱身賽登板，總教練曾豪駒也坦言，進度有較晚一些，但因6搶1可能延賽，...

中職／獅隊古林睿煬3局好投 悍將索沙5局無失分更威

富邦悍將隊今年首場官辦熱身賽，今天在台南棒球場對戰統一獅隊，索沙繳出5局無失分好投，打線則有范國宸、林益全開轟棒打獅隊牛...

木棒聯賽／普門磨合半年返四強 教頭洪榮宏忍不住泛淚

帶領普門中學打出超乎預期的成績，在108學年度高中棒球聯賽木棒組八強賽以2：0擊敗高苑工商，總教練洪榮宏賽後受訪時忍不住...

木棒聯賽／鍾昀臻完封高苑 盼普門成高雄代表

普門高中靠著下勾投手鍾昀臻先發九局完封，在108學年度高中棒球聯賽木棒組「高雄內戰」中勝出，以2：0擊敗高苑工商晉級四強...

熱門新聞

NBA／威廉森寫菜鳥得分紀錄 大學隊友稱狀態還不到75%

NBA／詹皇板凳吃糖 估1天創260萬美元曝光價值

游泳／孫楊曾嗆對手輸家 禁賽8年反成落水狗

NBA／火箭極端小球開發新技能 柯文頓阻攻數暴衝

游泳／孫楊禁賽八年喊冤 英泳將嗆：你是傻瓜

NBA／寫紀錄齊名偶像喬丹 威廉森不敢置信

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。