MLB／替補中外野戰洋基 林子偉敲雙安

春訓熱身賽基襪大戰，紅襪台將林子偉今天再度發揮工具人特質，第六局以替補中外野手上場，三打數敲出兩安打，今年首度演出單場雙安，可惜九局下的打席未能建功，滿壘時形成比賽最後一個出局數，紅襪以2：5敗陣。

連三天出賽的林子偉除了今年第一場板凳出發外，也是第一場移防外野，前五場已經守過二壘、三壘和游擊，守備任務多元；此役他處理一個高飛犧牲打，守備率仍維持在百分之百。

林子偉六局下立刻擔任第一棒打者，敲出安打並盜上二壘，不過隊友沒接上攻勢，遭到封殺出局；八局下兩人出局、無人在壘，林子偉再敲安，但又於攻占二壘後無功而返。

九局下紅襪最後反攻機會，前三名打者都獲得保送上壘，沒想到紅襪卻也接連補上三個出局數，最後是林子偉的內野高飛球結束比賽，留下滿壘殘局輸球。

林子偉春訓賽累積20打數4安打，目前打擊率剛好是四成，有一分打點，三次三振和一個保送，長打還在等待開張。