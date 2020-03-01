木棒聯賽／半年磨合晉四強 普門教頭忍不住泛淚

一○八學年度學生棒球聯賽木棒組四強戰今天在嘉義市棒球場開打，普門中學打出超乎預期的成績，東大體中則創下隊史最佳紀錄，兩支新興勢力將分別對決強權平鎮高中及穀保家商，爭取冠軍戰門票。

普門下勾投手鍾昀臻昨天一夫當關，用九十七球投出九局完封，僅被對手敲出六安，另有四次保送、兩次三振，率隊以二比○拿勝，

普門去年五月教練團改組，新任總教練洪榮宏經半年磨合，才與球員建立互信，超越賽前預估打進八強的目標，賽後受訪忍不住眼眶泛淚，「這場勝利很重要。」

考量高苑強力拉打隊形，洪榮宏選擇讓球路多樣的鍾昀臻登板，雖壞球偏多，但仍即時回穩，助隊在「高雄內戰」獲勝，鍾昀臻說：「希望以後提到高雄，就是普門的名字。」

平鎮前三階段都以大比分擊垮對手，九場比賽僅失兩分，八強戰卻被攻下三分，幸好前四局攻下五分的基礎，才保住勝利，讓總教練吳柏宏坦言贏得辛苦；先發投手洪宸毅前五局都讓南英無功而返，六局下被攻破防線，投五點二局、失三分、兩分責失。

東體在八強與大理高中纏鬥進延長賽，靠林志光關鍵安打，十局打完以七比六獲勝，晉級四強創隊史紀錄；穀保面對西苑高中一度處於○比二落後，直到六局上靠蔡佳諺敲出二壘打超前，以九比二獲勝。