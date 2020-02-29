中職／首戰3局56球完成任務 威拉諾：感覺不錯

樂天桃猿隊洋投威拉諾（原名紐維拉）轉隊後首度出賽，今天在官辦熱身賽先發對戰味全龍隊，先發3局無失分，以56球完成賽前設定的任務，接下來預計3月6日再登板對上統一獅隊，用球數將提高到80球。

威拉諾今年2月初來台向猿隊報到，今天首度實戰登板，對上龍隊共投3局，被揮出3支安打，有4次三振，無失分。猿隊總教練曾豪駒表示：「調整狀況不錯，有按照設定的用球數，好、壞球比例控制得不錯。」

紐維拉透露，教練團今天給他的任務，是以55球投完3局，而最終用56球完成任務，整體感覺不錯。

儘管來台時間較晚，備戰表定3月14日開打的新球季，紐維拉認為，自己的調整不受影響，來台前就有持續訓練維持體能，加入春訓後也照著球隊的課表，按照正常步調走，感覺都不錯，不覺得太趕。

威拉諾去年效力於中信兄弟，中職球季打完後10天又投入墨西哥冬季聯盟賽事，儘管因整年連續出賽影響表現，威拉諾指出，重要的還是今年中職球季的表現，而他也為備戰新賽季，提前離開冬季聯盟，讓自己多點休息時間。

猿隊投手群今天一路壓制龍隊打線，但9局上推出陳禹勳登板，後援1局，被敲出4支安打，包括1支全壘打，失3分（2分自責分）。曾豪駒表示，陳禹勳的狀況還在調整，後援的心態也要準備得更好。