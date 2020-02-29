中職／威拉諾3局無失分 猿隊8：3棒打龍隊

樂天桃猿隊在官辦熱身賽第2戰對上味全龍隊，多名主力打者輪休沒出賽，但火力仍勝龍隊年輕球員，全場敲出11支安打，包括2支全壘打，加上威拉諾先發3局無失分好投，終場以8：3擊敗龍隊，收下二連勝。

猿隊打線今天自2局起展開攻勢，面對龍隊先發投手郭郁政，靠葉竹軒、黃敬瑋安打首開紀錄，3局上以接連攻勢多添1分，擔任第4棒的陽耀勳接著在2出局後揮出2分全壘打，林智平則在第4局從陳良志手中再轟一發2分砲，將比數拉開為5：0。

5局上猿隊陽耀勳、葉竹軒連續安打又追加分數，第6局龍隊廖文揚登板，猿隊靠保送、安打和龍隊守備失誤跑回第8分。全場共揮出11支安打，林智平單場3安（1轟）2打點，陽耀勳則是開轟再敲二壘打，貢獻2打點。

猿隊洋投威拉諾（原名紐維拉）轉隊後首度出賽，今天先發3局，被敲出3支安打，送出4次三振，沒有失分，之後洪聖欽接手2局，林逸翔、林柏佑各投1局無失分。

第9局猿隊換上終結者陳禹勳，先讓首名打者因失誤上壘，接著發生暴投，再被林桀晨敲出安打失分，龍隊逃過被完封，龍隊老將吳宗峻上場代打再轟出中外野2分全壘打，一棒將比數追成5分差，但龍隊沒能成功反撲。