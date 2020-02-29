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中職／黃子鵬先發未定 陳禹勳仍扛猿隊終結者

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
陳禹勳儘管去年狀況不盡理想，今年仍將擔任球隊終結者。 聯合報系資料照片
陳禹勳儘管去年狀況不盡理想，今年仍將擔任球隊終結者。 聯合報系資料照片

中職官辦熱身賽昨天開打，樂天桃猿隊將藉由近期的實戰，測試第5號先發人選，預計從黃子鵬及翁瑋均中擇一，而陳禹勳儘管去年狀況不盡理想，今年仍將擔任球隊終結者。

黃子鵬為去年中職中繼王，今年春訓朝先發調整，但開季的定位還未確定，猿隊總教練曾豪駒表示，還是要讓他多投幾場比賽，依照對戰的內容和狀況，再跟投手教練討論，看是要先發還是回到中繼。

至於牛棚投手安排，曾豪駒透露，與去年相差不大，幾名年輕投手包括江國謙、蘇俊璋也有機會被放入開季一軍名單中，至於去年加盟的下勾投手張喜凱，將先待二軍培養先發，曾豪駒說：「他還需要一點時間，希望能多累積比賽經驗。」

兩名左投劉昱言、林逸翔也被曾豪駒點名「進步很多」，今年有望獲重用，曾豪駒表示，會視比賽狀況所需，和其他選手輪替出賽。

終結者則仍安排陳禹勳擔任，他在去年歷經生涯大低潮，甚至被調離守護神位置，今年春訓提前開機訓練，並隨隊赴石垣島與羅德隊交手，也微調投球動作，曾豪駒再把本季關門任務交到他手中，「他說他準備好了，這幾場官辦熱身賽，再讓他調整狀況。」

再被交付終結者的任務，陳禹勳說：「希望自己可以勝任這位置。」他也提到，今年因提前開機，目前肌肉有點疲勞，但身體狀況比去年上半季更好，只是球季有可能延後開打，加上若因6搶1、奧運停賽，季賽打完可能已經10月多，要先儲備體力。 

曾豪駒 陳禹勳 中職

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