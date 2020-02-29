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木棒聯賽／東體破隊史 穀保逆轉晉級四強

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
108學年度高中棒球聯賽木棒組，東大體中在延長賽以7：6擊敗大理高中，晉級四強創隊史紀錄。圖／學生棒球聯盟提供
108學年度高中棒球聯賽木棒組，東大體中在延長賽以7：6擊敗大理高中，晉級四強創隊史紀錄。圖／學生棒球聯盟提供

108學年度高中棒球聯賽木棒組八強賽，另兩場在稻江學院棒球場的賽事，東大體中在延長賽以7：6擊敗大理高中，晉級四強創隊史紀錄；穀保家商則以9：2逆轉西苑高中，四強全數出爐，明天將由東體對戰穀保、普門中學與平鎮高中對上，爭奪冠軍戰門票。

東體與大理正規賽互有領先，九局打完以5：5戰平，延長賽啟動突破僵局制，10局上林志光敲出關鍵安打，送回兩分，大理在十局下僅靠犧牲打攻下一分，東體過去隊史在木棒聯賽最佳紀錄為101學年度的第七名，今年創下最佳紀錄。

穀保與西苑之戰由西苑在一局、三局下各攻下一分，先取得2：0領先，穀保在四局上先追回一分，直到六局上靠著蔡佳諺的二壘安打攻下兩分超前，七局上林吳晉瑋在滿壘時再敲回兩分，八局上、九局上再各添兩分拉開比數。

穀保先發投手張鴻傑投2局退場，「火球男」潘文輝中繼4.1局無失分，拿下六次三振，獲得勝投。

穀保 棒球

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