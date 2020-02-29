中職／猿隊洋投來得晚 延後開季將成利多

樂天桃猿隊今年洋投抵台時間較晚，目前直到本周才陸續在熱身賽登板，總教練曾豪駒也坦言，進度有較晚一些，但因6搶1可能延賽，開季時間延到3月28日開打的機會不小，正好給了猿隊洋投更充裕的準備時間。

猿隊在今年初率先宣布和去年中職勝投、三振「雙冠王」洋投李茲續約，但隨後公佈他因身心狀況不佳不會來台，之後再簽下新洋投卡本特及去年效力於中信兄弟的洋投威拉諾（原名紐維拉），2月中旬才簽下另兩名洋投尼寇力及霸能。

卡本特及威拉諾在2月初率先抵台，直到本周才開始實戰，卡本特昨天在官辦熱身賽首度出賽，對戰統一獅隊中繼3局，被敲出2支安打，無失分，送出3次三振，威拉諾則是今天在熱身賽先發出戰味全龍隊。

至於霸能在本月24日報到，尼寇力則是27日才抵台，可望在下周登板實戰，曾豪駒表示，他們在國外都還是有在丟球、維持狀況，應該下周就可以出賽，至於誰先出賽，則還要視他們的牛棚和實戰打擊練習的狀況而定。

若依照正常的開幕戰時間（3月14日），曾豪駒坦言，今年洋投來得時間確實有點晚，但球季有可能延後開打，剛好可以讓他們在開季時調整到正常狀況。