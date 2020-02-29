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中職／索沙5局無失分 悍將雙轟打退獅隊

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
悍將隊今年首場官辦熱身賽，今天在台南棒球場對戰統一獅隊，索沙繳出5局無失分好投。 圖／富邦悍將隊提供(資料照)
悍將隊今年首場官辦熱身賽，今天在台南棒球場對戰統一獅隊，索沙繳出5局無失分好投。 圖／富邦悍將隊提供(資料照)

富邦悍將隊今年首場官辦熱身賽，今天在台南棒球場對戰統一獅隊，索沙繳出5局無失分好投，打線則有范國宸、林益全開轟棒打獅隊牛棚，兩度攻大局奠定勝基，終場以12：6奪首勝，獅隊則吞2連敗。

獅隊今天推古林睿煬先發對決索沙，主投3局，挨了2支安打，沒有失分，但第4局獅隊換上陳育軒，擋不住悍將隊猛攻，僅投1局失9分。

4局上悍將隊林益全轟出2分全壘打，范國宸補上「背靠背」全壘打，接著林哲瑄、辛元旭連續安打，方克偉高飛犧牲打、陳凱倫安打都替球隊追加分數，悍將隊單局攻進5分。

第5局陳育軒續投仍狀況不斷，悍將隊開局連敲4支安打多添2分，接著面對林煜清持續搶分，林哲瑄敲2分打點安打，方克偉、陳凱倫、張正偉連敲3安，王正棠補上高飛犧牲打，單局再灌6分，將比數拉開為11：0。

獅隊打線前5局則僅從索沙手中敲出2支安打，沒有分數進帳，6局下攻破悍將隊牛棚，從范玉禹手中敲出5支安打，包括楊家維的3分全壘打，單局追回5分將比數拉近，第7局因失誤和安打再添1分。

悍將隊在9局上靠獅隊投手黃竣彥控球不穩，連續獲得3次保送擠成滿壘，王正棠敲出滾地球再添1分，終場就以6分差勝出。

牛棚

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