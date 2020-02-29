木棒聯賽／普門磨合半年返四強 教頭洪榮宏忍不住泛淚

帶領普門中學打出超乎預期的成績，在108學年度高中棒球聯賽木棒組八強賽以2：0擊敗高苑工商，總教練洪榮宏賽後受訪時忍不住眼眶泛淚，接手以來的磨合終於到了接收果實的時刻。

面對傳統強權高苑工商，普門中學僅在第二局馬鋼、陳致嘉安打上壘後，靠著詹瑋晨犧牲打以及失誤回來得到兩分；但對下勾投手鍾昀臻已經足夠，他用97球投出九局完封，僅被對手敲出六安，另有四次四壞、兩次三振，拿下完封勝。

選擇下勾的鍾昀臻面對高苑，洪榮宏的考量是，因對手打擊以強拉為主，速球派投手對上未必吃香，擊出的球也會因此變快，反而容易造成守備壓力，因此讓球路多樣的鍾昀臻登板，洪榮宏說：「以前他投球比較有自己的想法，但今天有照著指示在投。」

108學年度高中棒球聯賽木棒組，普門高中總教練洪榮宏帶隊晉級四強。記者蘇志畬／攝影

洪榮宏說：「這場勝利很重要，因為剛來不久，需要費很多心神。」普門中學去年5月教練團改組，由洪榮宏接手總教練，一開始球員與教練都還在觀察彼此，經歷約半年的磨合，才取得球員的信賴。

這次帶隊參加木棒聯賽，洪榮宏原本設定以八強為目標，沒想到一路闖進四強，明天將強碰平鎮高中，洪榮宏說：「就平常心，但全力以赴。」普門中學過去在木棒聯賽最佳成績為106學年度的亞軍。