快訊

新冠肺炎首起院內感染破口 張上淳指出關鍵原因

229壽星不要哭！這天的壽星慶生要等146年

木棒聯賽／普門磨合半年返四強 教頭洪榮宏忍不住泛淚

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
108學年度高中棒球聯賽木棒組八強賽，普門高中以2：0擊敗高苑工商，晉級四強。記者蘇志畬／攝影
108學年度高中棒球聯賽木棒組八強賽，普門高中以2：0擊敗高苑工商，晉級四強。記者蘇志畬／攝影

帶領普門中學打出超乎預期的成績，在108學年度高中棒球聯賽木棒組八強賽以2：0擊敗高苑工商，總教練洪榮宏賽後受訪時忍不住眼眶泛淚，接手以來的磨合終於到了接收果實的時刻。

面對傳統強權高苑工商，普門中學僅在第二局馬鋼、陳致嘉安打上壘後，靠著詹瑋晨犧牲打以及失誤回來得到兩分；但對下勾投手鍾昀臻已經足夠，他用97球投出九局完封，僅被對手敲出六安，另有四次四壞、兩次三振，拿下完封勝。

選擇下勾的鍾昀臻面對高苑，洪榮宏的考量是，因對手打擊以強拉為主，速球派投手對上未必吃香，擊出的球也會因此變快，反而容易造成守備壓力，因此讓球路多樣的鍾昀臻登板，洪榮宏說：「以前他投球比較有自己的想法，但今天有照著指示在投。」

108學年度高中棒球聯賽木棒組，普門高中總教練洪榮宏帶隊晉級四強。記者蘇志畬／攝影
108學年度高中棒球聯賽木棒組，普門高中總教練洪榮宏帶隊晉級四強。記者蘇志畬／攝影

洪榮宏說：「這場勝利很重要，因為剛來不久，需要費很多心神。」普門中學去年5月教練團改組，由洪榮宏接手總教練，一開始球員與教練都還在觀察彼此，經歷約半年的磨合，才取得球員的信賴。

這次帶隊參加木棒聯賽，洪榮宏原本設定以八強為目標，沒想到一路闖進四強，明天將強碰平鎮高中，洪榮宏說：「就平常心，但全力以赴。」普門中學過去在木棒聯賽最佳成績為106學年度的亞軍。

普門中學 高苑工商 平鎮高中

延伸閱讀

木棒聯賽／鍾昀臻完封高苑 盼普門成高雄代表

木棒聯賽／林志光延長賽致勝安 東體隊史首闖4強

木棒聯賽／洪宸毅控球變穩 平鎮擊敗南英進四強

木棒聯賽／西苑第14度晉8強 與穀保爭準決賽門票

相關新聞

日職／官辦熱身賽閉門打 王柏融對歐力士3支1

日職官辦熱身賽今起繼續進行，但因新冠肺炎疫情，賽事不開放球迷進場觀賽，日職火腿隊回到主場札幌巨蛋對上歐力士隊，王柏融擔任...

中職／索沙5局無失分 悍將雙轟打退獅隊

富邦悍將隊今年首場官辦熱身賽，今天在台南棒球場對戰統一獅隊，索沙繳出5局無失分好投，打線則有范國宸、林益全開轟棒打獅隊牛...

木棒聯賽／鍾昀臻完封高苑 盼普門成高雄代表

普門高中靠著下勾投手鍾昀臻先發九局完封，在108學年度高中棒球聯賽木棒組「高雄內戰」中勝出，以2：0擊敗高苑工商晉級四強...

木棒聯賽／普門磨合半年返四強 教頭洪榮宏忍不住泛淚

帶領普門中學打出超乎預期的成績，在108學年度高中棒球聯賽木棒組八強賽以2：0擊敗高苑工商，總教練洪榮宏賽後受訪時忍不住...

中職／威拉諾先發戰味全龍 猿隊打線換一批

樂天桃猿隊昨天在官辦熱身賽首戰以12：9擊敗統一獅隊，今天移師斗六棒球場對戰味全龍隊，今年轉隊的洋投威拉諾（原名紐威拉）...

木棒聯賽／林志光延長賽致勝安 東體隊史首闖4強

高中木棒聯賽8強，台東體中展現韌性，與大理高中鏖戰至延長賽第10局，林志光致勝安打、一棒送回2分，下半局大理追分不及，台...

木棒聯賽／洪宸毅控球變穩 平鎮擊敗南英進四強

108學年度高中棒球聯賽木棒組八強賽今天開打，平鎮高中先發投手洪宸毅改善投球揮臂、提升控球，繳出5.2局失三分，兩分自責...

中職／撤回薪資仲裁 張志豪當中信最貴野手

中信兄弟球團今日發布新聞稿公布球員調薪結果，張志豪雖於日前提出薪資仲裁，但已與球團達成共識，撤回申請，月薪由50萬調升至...

木棒聯賽／西苑第14度晉8強 與穀保爭準決賽門票

一○八學年度高中棒球聯賽木棒組昨天進行十二強淘汰賽，西苑高中、台東體中、高苑工商、南英商工分別取勝，拿到八強資格；隊史第十四次晉級八強的西苑，今天將和連十五年闖進八強的穀保家商爭準決賽門票。

中職／暌違20年再上演龍象對決 蘇緯達3轟屠龍

中職官辦熱身賽昨天在斗六、台南棒球場兩地開打，在防疫措施把關下，兩戰都吸引破兩千名球場進場，其中晚場在斗六上演暌違廿年的傳統好戲「龍象大戰」，中信兄弟靠蘇緯達單場三轟貢獻八分打點帶頭，終場以十五比三擊敗味全龍隊。

中職／表現漸入佳境 中信羅傑斯按步調調整

中信兄弟隊新洋投羅傑斯前役登板挨打，今天在官辦熱身賽首戰再先發，對戰味全龍隊主投4局失1分，送出5次三振，總教練丘昌榮表...

中職／熱身賽單場3轟 蘇緯達春訓增量見成效

中信兄弟隊今天在首場官辦熱身賽以15：3擊敗味全龍隊，蘇緯達單場轟出3發全壘打，掃回8分打點，演出個人首次單場3響砲，用...

熱門新聞

游泳／奧運金牌孫楊遭禁賽八年 選手生涯恐結束

UBA／中州首闖四強不忘招生 教頭盼申請蒙古翻譯

游泳／孫楊曾嗆對手輸家 禁賽8年反成落水狗

NBA／打打停停技術犯規仍居首 格林恐難逃追加禁賽

NBA／鵜鶘三劍客發威退騎士 急起直追季後賽席次

NBA／比賽快攻360度爆扣 葛登分享自嘲「9分」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。