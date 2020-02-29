中職／威拉諾先發戰味全龍 猿隊打線換一批
樂天桃猿隊昨天在官辦熱身賽首戰以12：9擊敗統一獅隊，今天移師斗六棒球場對戰味全龍隊，今年轉隊的洋投威拉諾（原名紐威拉）首度出賽，打線則排出二軍陣容，調配球員出賽機會。
猿隊昨天首戰由一軍打線上陣，今天面對龍隊調整陣容，陽耀勳扛起球隊第4棒，出賽選手以年輕球員為主體，而昨天首戰沒有登板的幾名主力牛棚投手，包括陳禹勳、林柏佑等人，仍在今天在登錄名單中。
猿隊總教練「龍貓」曾豪駒表示：「熱身賽希望讓大家都可以調整狀況，把練習的成果表現出來，一些年輕球員比較少比賽機會，讓他們有機會展現自己。」
曾豪駒透露，按照今年球季原定的開打時程（3月14日），現在球隊已分出A、B組名單，但還是會視狀況安排選手輪替出賽，讓疲勞期不會太快來臨。
至於味全龍隊重返中職的首場官辦熱身賽就遭震撼教育，昨天以3：15敗給中信兄弟，今天先發打線更換3名球員，曾陶鎔、曾傳昇、江忠垣從板凳出發，改由朱祥麟、張政禹及全浩偉上陣，先發投手則由郭郁政擔任。
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