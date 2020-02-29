木棒聯賽／鍾昀臻完封高苑 盼普門成高雄代表

普門高中靠著下勾投手鍾昀臻先發九局完封，在108學年度高中棒球聯賽木棒組「高雄內戰」中勝出，以2：0擊敗高苑工商晉級四強，鍾昀臻說：「希望以後提到高雄，就是普門的名字。」

鍾昀臻不乏完封經驗，去年王貞治盃季軍戰代表高雄市隊，對嘉義縣隊投出7局完封，2018年長華盃季軍戰則對平鎮高中投出9局無失分，因延長賽無關勝敗。

今天對上高苑，鍾昀臻九局僅用了97球，策略是「照捕手要的位置丟，投給對方打」，雖被敲出六支安打，但不集中，四次四壞球是較大缺失，鍾昀臻表示：「今天壞球有點太多，讓局面有點緊張，還好後面有穩下來，才能幫助球隊進四強。」

108學年度高中棒球聯賽木棒組八強賽，普門高中以2：0擊敗高苑工商，晉級四強。記者蘇志畬／攝影

鍾昀臻在已故總教練徐生明的賞識下加入美濃國小少棒隊，原本採上肩未投出成績，在美濃國中教練建議下，從國三開始改練下勾，升上普門高中後就在高中棒球聯賽鋁棒組，擊敗穀保家商拿下冠軍。

高二開始轉木棒組，鍾昀臻一度遇到撞牆期，但如今適應良好，今天完封高苑，他自評是木棒以來最好的一場，高中三年來成長最多的是穩定性，最快球速可到126公里。

今年高三的鍾昀臻未滿18歲，還有機會參加玉山盃青棒賽，一拚U18世界盃中華隊，生涯還未入選國手的他說：「這是最後一年了，很想參加選拔賽。」