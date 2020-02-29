日職／官辦熱身賽閉門打 王柏融對歐力士3支1

日職官辦熱身賽今起繼續進行，但因新冠肺炎疫情，賽事不開放球迷進場觀賽，日職火腿隊回到主場札幌巨蛋對上歐力士隊，王柏融擔任先發第5棒、指定打擊，3打數有1支安打，目前官辦熱身賽打擊率4成。

王柏融在前3場官辦熱身賽合計7打數敲出3支二壘打，今天回到主場出賽，對上歐力士隊開幕戰先發山岡泰輔，首打席擊出游擊飛球出局，第2打席則敲出一壘滾地球遭刺殺。

6局下面對歐力士隊第2任投手村西良太，王柏融在一壘有人時上場，揮出右外野方向的安打，把隊友推進上得點圈，之後就被更換代跑退場，火腿隊打完6局仍以2：3落後。

王柏融此戰合計3打數敲1支安打，目前在官辦熱身賽出賽4場，合計10打數敲4安，打擊率從賽前的4成29降至4成。

至於今年將競爭歐力士隊開季先發輪值的張奕，26日對上西武隊先發3局失1分，此戰未登板；山岡泰輔先發5局，僅被敲出1支安打，無失分。