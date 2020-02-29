木棒聯賽／洪宸毅控球變穩 平鎮擊敗南英進四強

108學年度高中棒球聯賽木棒組八強賽今天開打，平鎮高中先發投手洪宸毅改善投球揮臂、提升控球，繳出5.2局失三分，兩分自責的成績，幫助球隊以5：3擊敗南英商工，挺進四強。

南英商工雖然11支安打比平鎮高中多出近一倍，不過先發投手林振瑋控球不穩，加上團隊四次失誤，讓平鎮在前兩局攻下四分，四局三次暴投直接奉送一分。

總教練吳柏宏表示，球隊在前五局的攻勢有把握住，但接下來都欠缺臨門一腳，導致後段分數被追上後打得有些辛苦，球員在二、三壘得點圈有人時的攻擊執行度還要加強。

平鎮先發投手洪宸毅雖然被敲六支安打還有四次四壞保送，但有效抑制失分，前五局都讓南英無功而返，六局下才被攻破防線，兩出局一壘有人時被敲三壘安打掉分，再投出保送後退場，壘上留下的兩人因為失誤跟安打回來得分。

吳柏宏表示，過去控球是洪宸毅的弱項，但今天不斷跟他提醒，後面有隊友幫忙，整體表現不錯，只有在搶到兩好球後被敲安打較不理想。

洪宸毅則說，今天比較積極在搶好球數，也刻意加快投球節奏，「練習時節奏有點拖，影響到野手專注度，容易出現失誤，所以就把節奏加快。」洪宸毅也在教練的建議下微調擺臂姿勢，「比較能投到想要的位置，今天好球應該有比以往多一、兩倍。」

洪宸毅在第三階段曾投出147公里的球速，但今天球速在140公里出頭，洪宸毅認為主要是賽事較密集，比賽也進入後段賽程，難免有些疲勞。