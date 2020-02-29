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MLB／放寬資格 非26人名單就可打奧運及資格賽

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

大聯盟決定放寬球員參加奧運的限制，只要不在大聯盟26人名單中，就可以參加今年在東京舉行的奧運棒球賽事，這項決議包括奧運資格賽，也代表在台灣開打的「六搶一」資格賽，中華隊在徵集旅美戰力上有更多選擇。

大聯盟過去規定只要在40人名單中就不能參加奧運，但根據大聯盟官網報導，世界棒壘總會與大聯盟、大聯盟球員工會達成協議，將資格放寬到不在26人名單中就可參加，也代表有更多3A級的潛力新秀或資深球員能夠參與。

這項協議幫助到各參賽國的選才，除了7月24日開始的東京奧運外，立刻受到助益的是3月23日開打的美洲區資格賽，以及4月1日開打的六搶一最終資格賽。

美國隊去年在世界棒球12強賽季軍賽打到延長賽輸給墨西哥，錯過奧運參賽門票，賽後有消息傳出，大聯盟打算放寬參賽標準，大聯盟官網指出，可參賽球員增加後，幫助最大的是美國隊，其次為加拿大隊，美洲區第一名可獲得奧運資格，二、三名則還有參加六搶一的機會。

台灣旅美球員中，目前僅林子偉、張育成在大聯盟40人名單中，而六搶一資格賽最終名單要到3月26日才需繳交，屆時大聯盟球季已經開打，旅美球員能否參賽會有更清晰的答案。

中華隊昨天在選訓會議中確定45人大名單，名單不對外公布，但以中職球員為主，搭配旅美及業餘球員。中職秘書長馮勝賢透露，有列入幾名可能參賽的旅外球員。

大聯盟 世界棒球12強 中職

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