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獨／房價將如SARS般崩跌? 房市高手詹惟中喊：且慢

中職／羅傑斯按步調調整 目標開季狀況百分百

聯合報 / 記者葉姵妤／斗六即時報導

中信兄弟隊新洋投羅傑斯前役登板挨打，今天在官辦熱身賽首戰再先發，對戰味全龍隊主投4局失1分，送出5次三振，總教練丘昌榮表示：「他有越來越進入預期的進度。」

羅傑斯在本月初抵台，20日在自辦熱身賽對上樂天桃猿隊首度先發，主投3.1局，被敲出9支安打，包括2發全壘打，失7分。

今天再次出賽表現則大不相同，共投4局，被敲4支安打，失1分，丘昌榮表示：「洋投一直在調整中，陸陸續續在適應台灣打者的揮棒習性。」

羅傑斯提到，目前狀況都在自己的步調之內，球季就快開打了，希望可以在開幕戰時調整到百分之百，今年最大的目標則是要維持整季健康出賽，這是職業球員最重要的事。

羅傑斯在前一場登板因手指破皮影響表現，今天賽後他則指出，目前投球已不受影響，今天各個球種都可以控制的得心應手。

丘昌榮 樂天

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