中職／春訓增量見成效 蘇緯達官辦熱身賽首戰揮3轟

中信兄弟隊今天在首場官辦熱身賽以15：3擊敗味全龍隊，蘇緯達單場轟出3發全壘打，掃回8分打點，演出個人首次單場3響砲，用好表現應證春訓的苦練走在對的方向。

蘇緯達今天擔任中信兄弟先發第6棒、三壘手，首局就砲轟味全龍隊先發投手徐若熙，轟出一發滿貫全壘打，第3局從林子昱手中揮出2分全壘打，第3打席再對劉家愷敲2分砲，連3打席開轟、灌進8分打點。

連3次站上打擊區、面對不同投手開轟，蘇緯達說：「熱身賽就設定直球攻擊，心裡想說把球打強而已。」3轟都把球打得紮實，蘇緯達也提到，力量接觸到棒子的感覺，有咬中球心，打中就知道會飛出牆，「力量有完全釋放比較重要。」

官辦熱身賽首戰就有如此表現，蘇緯達坦言開心，「今年春訓練的量滿多的，強化自己不足的地方，有好的結果，代表練的方式是對的。」

談起今年的訓練和調整狀況，蘇緯達提到，今年自己練的東西沒有不同，「休息的時候有看去年的影片，微調自己的動作，讓看球的時間長一點。」他也認為，自己今年的身體狀況和在球場上的靈活度都比往年更好。