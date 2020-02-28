中職／蘇緯達3轟8打點 中信兄弟15：3擊敗味全

中信兄弟隊的官辦熱身賽首戰，今天在斗六棒球場對戰味全龍隊，暌違20年上演「龍象大戰」好戲，兄弟全場共揮出14支安打，蘇緯達單場3轟灌進8分打點，再靠投手群合力壓制龍隊打線，終場以15：3搶頭彩。

兄弟延續今年熱身賽的凶猛火力，今天首局面對龍隊投手徐若熙，安打後再靠兩次保送攻占滿壘，蘇緯達轟出滿貫全壘打，幫球隊打下領先。2局上高宇杰率先上場再轟出陽春全壘打追加1分。

3局上蘇緯達再開砲，從林子昱手中轟出兩分全壘打，是個人單場第2轟。第4局面對龍隊第3任投手劉家愷，林智勝在滿壘時擊出高飛犧牲打送回1分，詹子賢補上2分打點安打，蘇緯達再敲一發2分砲，個人連3打席開轟，兄弟將比數拉開為12：1。

第5局兄弟又攻占滿壘，周思齊代打敲出清壘二壘打，再把比數擴大為14分差。

兄弟先發洋投羅傑斯前一場熱身賽登板，對上樂天桃猿隊僅投3.1局失7分，此戰則是先發4局，被敲出4支安打，送出5次三振，失1分，之後彭識穎、謝榮豪各投1局無失分。

龍隊直到第7局才又有攻勢，靠失誤和2次保送攻占滿壘，劉基鴻敲安打再送回2分，單場雙安、包辦全隊3分打點。

兄弟今天先發打線幾乎棒棒開花，只有第7棒許基宏沒有安打。擔任第6棒的蘇緯達單場3打數都揮出全壘打，掃回8分打點，另獲得一次四壞球保送，4打席都上壘；開路先鋒王威晨則是單場4支3猛打賞。

龍隊先發投手徐若熙先發2局，被敲出4支安打，包括2發全壘打，失5分都是自責分，最快球速達147公里。之後林子昱、劉家愷、游宗儒、莊玉彬登板都失分，曾柏融中繼2局無失分，羅嘉仁後援1局無失分。