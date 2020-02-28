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中職／獲邀「龍象」熱身賽開球 謝榮瑤：內心有波動

聯合報 / 記者葉姵妤／斗六即時報導
「師母」謝榮瑤擔任開球嘉賓。記者黃仲裕／攝影
「師母」謝榮瑤擔任開球嘉賓。記者黃仲裕／攝影

味全龍隊重返中職，今天首場官辦熱身賽對戰中信兄弟隊，「龍象大戰」暌違20年開打，味全龍隊邀請前龍隊教頭徐生明遺孀、「師母」謝榮瑤擔任開球嘉賓，她也透露，前幾天接到邀請的電話時，「內心真的有波動」。

龍隊相隔20年後「重生」，今天從官辦熱身賽起正式在中職亮相，龍隊領隊前兩天致電邀請謝榮瑤擔任此戰開球嘉賓。

謝榮瑤透露，本來今天早上安排要去看徐總，因為客家人都在過完元宵後掃墓，剛好利用連假第一天，而獲邀在這天擔任開球嘉賓，她坦言：「心情有些小起伏，又剛好是龍象大戰，可能他們（龍隊）也希望有個開頭，很感謝他們找我。」

從去年龍隊決定復隊起，謝榮瑤透露，自己並沒有特別關心，「怕自己心情起伏太大，只有偶爾稍微留意新聞報導。」即使先前透過報導得知官辦熱身賽要開打，也沒特別注意對戰組合。

身為徐生明棒球發展協會理事長，謝榮瑤近年都為協會奔走，她透露，近期自己的心思都放在募款，籌備預定11月28日開打的第8屆徐生明盃少棒賽，「最近募款有點delay，很怕今年徐生明盃辦不了。」

儘管龍隊復隊，但僅教練團留有「龍魂」，球員甚至有不少人是龍隊解散後才出生，可能少棒時還曾參與過徐生盃賽事，謝榮瑤說：「教練團還熟識，來到球隊感覺距離沒有拉開，但這群小龍我都不認識。」

徐生明 中職 味全龍

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