中職／蘇緯達連3轟灌8打點 中信四局12：1領先味全

中信兄弟隊今天在官辦熱身賽首戰對上味全龍隊，在斗六棒球場大演煙火秀，前4局就出現4發全壘打，其中蘇緯達個人前3打席都開轟、猛灌8分打點，前4局打完兄弟已拉開12：1領先。

中信兄弟在今年春訓火力凶猛，9場自辦熱身賽合計敲出18發全壘打，今天在官辦熱身賽繼續開砲。蘇緯達今天被排為先發第6棒、三壘打，首打席在滿壘時上場，從味全龍隊19歲投手徐若熙手中轟出中外野方向的滿貫全壘打，替球隊首開紀錄。

2局上兄弟捕手高宇杰率先上場，再從徐若熙手中揮出中右外野方向的陽春全壘打，將比數改寫為5：0。

第3局味全龍隊換上第2任投手林子昱，蘇緯達第二打席再轟出2分全壘打，5局上面對龍隊左投劉家愷，蘇緯達在球隊10：1領先時上場，又把球轟出全壘打牆，連3打席開轟，幫兄弟打下12：1領先。