中職／球季恐因國際賽打打停停 丘總先想備案

中職昨天在臨時領隊會議中決議，原定4月1日開打的6搶1奧運資格賽若延賽，今年中職開幕戰將從3月14日延後至3月28日進行，之後球季若再因6搶1及奧運停賽，球員的狀況調整可能面臨考驗，中信兄弟總教練丘昌榮表示，要先想好備案。

若中職開幕戰延後，中職一軍4隊將出現兩周的「空窗期」，是否增加官辦熱身賽場次，聯盟還在評估中，球隊也私下開始安排熱身賽行程，丘昌榮今天在官辦熱身賽首度與同學葉君璋領軍的味全龍隊交手，兩人也藉機邀約熱身賽。

除了開季時間還未確定，屆時碰上6搶1，甚至打進奧運，球季都會因此中斷，球員的調整都將受影響，丘總提到：「去打國際賽的球員，狀況難免會受影響，打了高強度的比賽，回來後要觀察他們的狀態、手感是否是好的，也怕他們回來後放鬆下來，專注力下滑，場上要避免受傷。」

但目前6強1是否如期開打還未定，若延到6月開打，還可能碰上中職上半季爭冠期，依丘總想法，若屆時上半季冠軍已出爐，將考慮讓從中華隊回來的球員先休息、調整，備戰下半季。

至於沒有入選中華隊的球員，在職棒停賽期間怎麼維持手感，也將是一大課題。丘昌榮提到，目前賽程的安排，交給領隊和聯盟，教練團要做的事，就是想辦法怎麼讓球員調整。