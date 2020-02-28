木棒聯賽／楊強森好投率高苑晉級 哥哥楊岱均鼓勵當投手

高苑工商投手楊強森今天在高中木棒聯賽12強賽交手北科附工，1局提前上班，中繼7.2局好投壓制，投出目前為止代表作，率隊拿勝晉級，也透露哥哥楊岱均鼓勵他往投手方向發展。

高苑工商職業學校2年級投手楊強森是中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊野手楊岱均弟弟，高一以野手為主，高二開始增加投球出賽場次；談起未來發展，楊強森不想放棄打擊，但笑說楊岱均鼓勵他往投手發展，「他（楊岱均）說家裡出個投手也不錯」。

高中棒球聯賽（木棒組）第4階段12強賽，高苑工商對戰國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校，高苑先發投手潘柏至首局控球就有狀況，投4個人次，僅抓到1個出局數就退場；楊強森提早上班、接手中繼，總計用92球投7.2局，投出5次三振、無失分，率隊以11比1拿下勝利、成為勝投。

高苑總教練李來發表示，楊強森有速度優勢，國中當過投手，就拉來練投。楊強森沒讓教練團失望，這場比賽對楊強森幫助大，雖然投到後半段球速有點掉，還是能想辦法克服、順利壓制打者。

楊強森持續強化肌力、重量訓練，李來發說，目前最快球速可投到141公里，看好未來可再提升。

楊強森自評投球狀況不算最佳，速度發揮不好，投球策略為投入好球帶、不要保送，讓打者打不好。

楊岱均去年腦部腫瘤壓迫神經，住院開刀治療；楊強森說，剛開始很心疼，但看到哥哥越來越好，很替哥哥開心。目前哥哥日常生活已沒太大問題，恢復重量訓練，努力想重返球場。