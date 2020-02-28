木棒聯賽／西苑擊退強敵三民 隊史第14次進8強

108學年度高中棒球聯賽木棒組第4階段12強淘汰賽，西苑高中打擊爆發，以16：4提前6局擊敗勁敵三民高中，隊史第14度闖進8強。

三民此戰由盧弘捷先發，投2.1局、失1分，由王牌投手張弘稜接手，但4局被接連敲安，隊友又發生失誤，西苑靠5支安打、兩次保送、1次失誤打出7分大局。

張弘稜投2.2局、失8分、失8分、6分責失，西苑在6局上再以3支安打、3次保送追加7分，提前結束比賽。

轟垮三民王牌投手，西苑也覺得意外，總教練蔡景峰說：「知道張弘稜對速球比較有把握，剛好壞球率也高一點。我們就針對速球攻擊，適時敲出安打，也有德州安打，氣勢就轉到我們這邊。」

西苑先發投手邱志鵬投5局、被擊出4支安打、投出7次三振、失兩分、1分責失，雖拿到勝投，但他說：「壞球率偏高，一直想投三振，用球數較多，教練提醒後才調整回來，專心解決打者。」

西苑在93學年度首屆木棒聯賽奪冠，到今年為止，連續16年進入12強，僅在95、107學年度未進8強。

西苑明天將和穀保家商爭4強門票，蔡景峰表示，「會派最好的投手，放手一搏」。