聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／官辦熱身賽開打 球迷進場先消毒、量體溫
不受新冠肺炎疫情影響，今天開打的中職官辦熱身賽照常進行，晚間在斗六棒球場進行的「龍象大戰」好戲，也仍吸引不少球迷進場，入場時除了消毒也要測量體溫，加強防疫措施。
球迷期待已久的棒球季準備開打，但碰上新冠肺炎疫情爆發，職棒球賽是否要照常開打引發討論，中職評估目前國內疫情狀況後，官辦熱身賽正常進行，但球場加強防疫措施。
在官辦熱身賽期間，球迷除了進場要消毒，球場入口還設置熱顯像儀監控體溫，若體溫超過37.5度將禁止入場，另外龍隊今天安排啦啦隊女孩在一壘側看台區應援，也刻意隔開與球迷間的距離，避免人潮聚集。
中職會長吳志揚今天親自到球場觀察防疫狀況，他也提到，球場為戶外空間，若身體健康的球迷，沒有特別強求要戴口罩。今天看台上的球迷大部份也未戴口罩觀賽。
若球隊中有人接觸過受感染者，影響層面將難控制，味全龍隊總教練葉君璋就直呼，「沒辦法知道會在哪裡遇到什麼事，只能多禱告。」他也提醒全隊球員要盡量小心，也呼籲球迷盡量避免找球員簽名、接觸。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言