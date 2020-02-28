中職／官辦熱身賽開打 球迷進場先消毒、量體溫

不受新冠肺炎疫情影響，今天開打的中職官辦熱身賽照常進行，晚間在斗六棒球場進行的「龍象大戰」好戲，也仍吸引不少球迷進場，入場時除了消毒也要測量體溫，加強防疫措施。

球迷期待已久的棒球季準備開打，但碰上新冠肺炎疫情爆發，職棒球賽是否要照常開打引發討論，中職評估目前國內疫情狀況後，官辦熱身賽正常進行，但球場加強防疫措施。

在官辦熱身賽期間，球迷除了進場要消毒，球場入口還設置熱顯像儀監控體溫，若體溫超過37.5度將禁止入場，另外龍隊今天安排啦啦隊女孩在一壘側看台區應援，也刻意隔開與球迷間的距離，避免人潮聚集。

中職會長吳志揚今天親自到球場觀察防疫狀況，他也提到，球場為戶外空間，若身體健康的球迷，沒有特別強求要戴口罩。今天看台上的球迷大部份也未戴口罩觀賽。