木棒聯賽／東體林志光好投 率隊重返8強

108學年度高中棒球聯賽木棒組第4階段今天開打，台東體中、西苑高中、高苑工商、南英商工分別擊敗對手，拿到8強門票。

東體今天和仁義高中爭晉級門票，先發投手林志光用90球投8.1局，被擊出4支安打、投出6次三振、無失分，率隊1：0取勝，隊史暌違7年再闖8強，前一次是101學年度。

林志光在前3階段僅出賽1場、投4局，東體總教練葉明嘉表示，他是藏起來的投手，球速雖不快，但控球穩定度好，今天靠速差球路搭配，擾亂對手打擊節奏。

東體首局靠林政華內野安打及保送、失誤先拿1分，也是全場唯一分數；胡家豪在9局上、1人出局後接替林志光投球，投0.2局未被敲安、無失分。

高苑工商拿到8強賽門票。圖／學生棒球聯盟提供

今天另兩場比賽，高苑以11：1擊敗北科附工，西苑提前6局以16：4勝三民高中，兩隊都取得8強晉級資格。

高中棒球聯賽木棒組8強賽明天舉行，南英商工對平鎮高中、高苑對普門中學、東體對大理高中、西苑對穀保家商，勝隊取得4強門票。