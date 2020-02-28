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中職／獅隊熱身賽開箱 「二刀流」 林安可不如預期

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
統一獅隊「二刀流」林安可在官辦熱身賽對桃猿隊先發。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「二刀流」林安可在官辦熱身賽對桃猿隊先發。圖／統一獅隊提供

中華職棒31年季前官辦熱身賽今天開打，首戰在台南棒球場舉行，統一獅隊「二刀流」林安可首度先發，投兩局、失3分，獅隊以9：12輸給樂天桃猿隊；這場比賽下午1點開打，打了近4個小時才結束。

林安可在春訓期間開始朝「二刀流」方向調整，日前在對綺麗珊瑚隊熱身賽中繼投兩局、被敲1安、投出三振、保送各兩次、無失分，今天首度嘗試先發。

林安可用55球投兩局、投出兩次三振、5次保送、被擊出兩支安打、1支全壘打，控球、球速都不如預期，最快球速138公里。

2局上，林安可投出4次保送，並被桃猿隊林承飛轟出3分砲；獅隊代總教練林岳平表示，之後是否讓他繼續維持二刀流的訓練調整，「會再跟教練團討論」。

統一獅隊「二刀流」林安可在官辦熱身賽對桃猿隊先發。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「二刀流」林安可在官辦熱身賽對桃猿隊先發。圖／統一獅隊提供

此戰首局下，獅隊靠保送、張偉聖、蘇智傑、施冠宇安打及鄭鎧文、郭阜林二壘打拿4分，桃猿隊從2局上開始追分。

3局上，桃猿隊陳俊秀、朱育賢、藍寅倫、林承飛接連安打超前比數，之後再以陳晨威、林立二壘打及獅隊守備失誤、陳俊秀安打攻城掠地，打出7分大局。

林承飛在4局上轟出陽春砲，個人單場3打數擊出3支安打、雙響砲，貢獻6分打點。

桃猿隊先發投手翁瑋均投3.2局、被敲11支安打、兩支全壘打，投出3次三振，1次保送，掉9分皆為責失分。

林安可 林承飛

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