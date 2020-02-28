中職／龍象大戰暌違20年上演 「師母」謝榮瑤開球

中職官辦熱身賽今天開打，傳統好戲「龍象大戰」睽違20年上演，也是中信兄弟新任教頭丘昌榮與味全龍隊總教練葉君璋兩名昔日同窗的對決。兄弟推出洋投羅傑斯先發，對上龍隊19歲投手徐若熙。

龍隊重返中職，今天將在官辦熱身賽正式亮相，與黃衫兄弟的經典對決也吸引不少球迷的目光，龍隊邀請龍隊前教頭徐生明遺孀、「師母」謝榮瑤擔任開球嘉賓。丘昌榮與葉君璋兩名同學正面對決，賽前也利用機會話家常。

兄弟今天推出洋投羅傑斯先發，是他來台後第二場對外實戰登板，預計投70到80球。羅傑斯前一場出賽對上樂天桃猿隊，僅投3.1局失7分，挨了2發全壘打，丘昌榮指出，洋投還在調整中，但當然也希望能盡快調整好，展現出實力，讓教練團能比較篤定。

至於兄弟打線今年在自辦熱身賽砲火猛烈，今天排出重砲打線迎戰，由「大師兄」林智勝扛起球隊第4棒，但丘昌榮也指出，這還並非開季的打線安排。

味全龍隊先發陣容。記者葉姵妤／攝影

龍象大戰經典重現 張泰山、葉君璋憶當年

【中央社／台北28日電】

中華職棒官辦熱身賽今天開打，晚場在斗六棒球場將上演「龍象大戰」，味全龍交手中信兄弟，龍隊邀請前教頭徐生明遺孀謝榮瑤開球，總教練葉君璋和打擊教練張泰山也回憶起當年。

睽違20年之久的龍象大戰今天晚上將開打，味全龍邀請前教頭徐生明遺孀、師母謝榮瑤開球。總教練葉君璋及打擊教練張泰山提到當年盛況，回憶球迷的激情，兩人都記憶猶新。張泰山說，當年一開放進場球迷就用衝的，有時候因為衝突還會把棒球場的椅子拆下來丟。

龍象戰前夕，葉君璋和張泰山也分享對這個組合的看法。葉君璋表示，目前龍隊雖和對方有一段差距，但球員可在中間學到經驗；張泰山則說：「只要兩邊的球員拚勁一致，想要贏球，未來一定能找回當初龍象大戰的感動。」

葉君璋也向球隊轉達創辦人魏應充的期許，魏應充希望老龍將們能以薪火相傳的精神，讓老幹新枝的味全龍隊重新茁壯，一起振興國內棒球產業；球員則應以勝不驕、敗不餒的心態往2023年進入季後賽的既定目標前進。

魏應充也相當關心球員的食宿安排與軟硬體設備是否充足，並透過葉君璋轉達，相當肯定球隊日前在開訓時響應骨髓捐贈的善舉，希望球隊除了把球打好，也能夠持續學習當手心向下的人，樹立職棒球隊散播善愛種子的典範。