中職／眾球星為潘忠韋打氣 呼籲民眾捐血建檔

名球評潘忠韋去年底被診斷出罹患急性白血病，目前正在接受化療，等待骨髓移植，包括王建民、王柏融、彭政閔等都挺身為他加油，也呼籲民眾，只要捐血建檔，就更有機會配對成功。

潘忠韋於去年12月被檢查出罹患急性白血球病，隨後就住院接受化療並等待骨髓移植，他曾說：「我會努力放寬心，積極面對。」

不過目前台灣只有慈濟幹細胞中心在做造血幹細胞配對，國內的骨髓庫雖然有44萬筆的資料，但扣除超過55歲的，只剩下35萬9951筆。

中華職棒各球團在得知潘忠韋的現況後，好幾名球星都挺身而出，錄製影片呼籲球迷和國人「伸出雙手、捐髓救人」，只要捲起衣袖、捐10c.c.的血建檔，就有機會救人一命。

慈濟幹細胞中心主任李啓誠說明，現在大部分的骨髓移植，捐贈者不需要抽骨髓，而是抽周邊血幹細胞，「捐贈者大概在捐贈前5天要打生長激素，會讓骨髓幹細胞長得很豐富，可能會有一點不舒服，因為全身的骨頭在造血，會有痠痛、膨脹感，可吃一點普拿疼緩和一下。」

富邦悍將總教練洪一中曾經是潘忠韋在La New熊球員時期的教練，他也對潘忠韋喊話：「過去職棒訓練這麼辛苦你都熬過了，這次跟病魔纏鬥，我相信你一定也能熬過來，我對你有信心。」也透過這次的活動，希望呼籲更多人出來驗血建檔。