快訊

新冠肺炎境內確診人數最多 北海道宣布進入緊急狀態

中職／眾球星為潘忠韋打氣 呼籲民眾捐血建檔

中央社 / 台北28日電
前職棒球員、現任球評潘忠韋罹患急性白血病，目前正接受化療，等待骨髓移植，中職富邦悍將總教練洪一中（圖）也為他集氣加油，並呼籲更多人出來驗血建檔。 （好友多媒體製作提供）中央社
前職棒球員、現任球評潘忠韋罹患急性白血病，目前正接受化療，等待骨髓移植，中職富邦悍將總教練洪一中（圖）也為他集氣加油，並呼籲更多人出來驗血建檔。 （好友多媒體製作提供）中央社

名球評潘忠韋去年底被診斷出罹患急性白血病，目前正在接受化療，等待骨髓移植，包括王建民、王柏融彭政閔等都挺身為他加油，也呼籲民眾，只要捐血建檔，就更有機會配對成功。

潘忠韋於去年12月被檢查出罹患急性白血球病，隨後就住院接受化療並等待骨髓移植，他曾說：「我會努力放寬心，積極面對。」

不過目前台灣只有慈濟幹細胞中心在做造血幹細胞配對，國內的骨髓庫雖然有44萬筆的資料，但扣除超過55歲的，只剩下35萬9951筆。

中華職棒各球團在得知潘忠韋的現況後，好幾名球星都挺身而出，錄製影片呼籲球迷和國人「伸出雙手、捐髓救人」，只要捲起衣袖、捐10c.c.的血建檔，就有機會救人一命。

慈濟幹細胞中心主任李啓誠說明，現在大部分的骨髓移植，捐贈者不需要抽骨髓，而是抽周邊血幹細胞，「捐贈者大概在捐贈前5天要打生長激素，會讓骨髓幹細胞長得很豐富，可能會有一點不舒服，因為全身的骨頭在造血，會有痠痛、膨脹感，可吃一點普拿疼緩和一下。」

富邦悍將總教練洪一中曾經是潘忠韋在La New熊球員時期的教練，他也對潘忠韋喊話：「過去職棒訓練這麼辛苦你都熬過了，這次跟病魔纏鬥，我相信你一定也能熬過來，我對你有信心。」也透過這次的活動，希望呼籲更多人出來驗血建檔。

富邦悍將 王柏融 彭政閔

延伸閱讀

中職／6搶1延期機率高  開幕戰擬延到3月28

中職擬改3月28日開打 馮勝賢：評估多辦一輪熱身賽

中職／若開幕戰改328開打 球隊提議增加熱身賽

中職／配合政府防疫 吳志揚：盡可能照常比賽

相關新聞

中職／龍象大戰暌違20年上演 「師母」謝榮瑤開球

中職官辦熱身賽今天開打，傳統好戲「龍象大戰」睽違20年上演，也是中信兄弟新任教頭丘昌榮與味全龍隊總教練葉君璋兩名昔日同窗...

中職／獅隊熱身賽開箱 「二刀流」 林安可不如預期

中華職棒31年季前官辦熱身賽今天開打，首戰在台南棒球場舉行，統一獅隊「二刀流」林安可首度先發，投兩局、失3分，獅隊以9：...

中職／眾球星為潘忠韋打氣 呼籲民眾捐血建檔

名球評潘忠韋去年底被診斷出罹患急性白血病，目前正在接受化療，等待骨髓移植，包括王建民、王柏融、彭政閔等都挺身為他加油，也...

日職／日本疫情延燒 球迷勸最大咖洋將「快逃啊」

新型冠狀肺炎持續在全球蔓延，亞洲地區疫情尤其嚴重，日韓為中國外兩大嚴重疫區；針對疫情，兩國職棒進行賽程調整，引起網友熱烈討論，甚至有人直接勸剛加盟日職歐力士的大聯盟名將瓊斯（Adam Jones）逃離

木棒聯賽／最後一階段開打 黑馬大溪止步12強

108學年度學生棒球聯賽木棒組最後階段比賽今天起開打，本屆被視為「黑馬」的大溪高中，12強賽以10：19輸給南英商工，無...

木棒聯賽／東體林志光好投 率隊重返8強

108學年度高中棒球聯賽木棒組第4階段今天開打，台東體中、西苑高中、高苑工商、南英商工分別擊敗對手，拿到8強門票。

木棒聯賽／大溪鍾玉成打擊率破5成 被看好挑戰職棒

大溪高中此次高中木棒聯賽成為黑馬，目前高二的「大溪陳傑憲」鍾玉成，此次木棒聯賽打擊率高達5成56，展現打擊實力，總教練鄭...

6搶1／「該放的都放了」中華隊45人名單確定

六搶一奧運棒球資格賽是否如期舉辦還未定，中華隊選訓會議昨天照常舉行，會中確定四十五人大名單，名單不對外公佈，但以中職球員為主，搭配旅美及業餘球員。

中職／6搶1延期機率高  開幕戰擬延到3月28

中華職棒官辦熱身賽今天在斗六、台南棒球場兩地開打，比賽照常進行且開放球迷進場，但針對新冠肺炎，中職加強防疫措施，開幕戰則可能因應六搶一奧運資格賽延賽或取消而延後到三月廿八日開打。

中職／若開幕戰改328開打 球隊提議增加熱身賽

中華職棒今天在臨時領隊會議中決議，若原訂4月在台灣開打的6搶1奧運資格賽延賽或取消，中職開幕戰將改回3月28日開打，而多...

中職／配合政府防疫 吳志揚：盡可能照常比賽

新冠肺炎疫情仍在全球延燒，中職今天召開臨時領隊會議，針對熱身賽、例行賽及6搶1奧運最終資格賽的防疫及賽程安排進行討論，中...

6搶1／中華隊確定45人大名單 中職球員為主

原定4月1日開打的6搶1奧運棒球最終資格賽，受到新冠肺炎疫情影響，是否如期開打還在等世界棒壘球總會（WBSC）做決定，中...

熱門新聞

NBA／詹姆斯缺陣無礙 AD領軍轟垮勇士

NBA／柯瑞要回到巔峰 訓練師：可能需一年

NBA／灰狼輪休羅素違反規定 罰款25000美元

MLB／又敲安打 林子偉熱身賽連4場敲安

NBA／談搭檔AD 湖人格林：他像升級版的鄧肯

柯瑞傷癒王者歸來 連場好戲能喚回球迷熱情？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。