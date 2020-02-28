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日職／日本疫情延燒 球迷勸最大咖洋將「快逃啊」

聯合新聞網 / 綜合報導
瓊斯轉戰日職歐力士，他在大聯盟的最後一季打擊率.260，打出16支全壘打與67分打點。 歐新社
瓊斯轉戰日職歐力士，他在大聯盟的最後一季打擊率.260，打出16支全壘打與67分打點。 歐新社

新型冠狀肺炎持續在全球蔓延，亞洲地區疫情尤其嚴重，日韓為中國外兩大嚴重疫區；針對疫情，兩國職棒進行賽程調整，引起網友熱烈討論，甚至有人直接勸剛加盟日職歐力士的大聯盟名將瓊斯（Adam Jones）逃離疫區。

截至目前，日韓兩國確診病例分別累計達207例及2022例，人心惶惶同時，兩國職棒也祭出取消公辦熱身賽等措施，以防疫情延燒。

不過，仍有球迷擔心旅日韓的外籍球員，可能會有感染風險。本季加盟日職歐力士，最大咖的大聯盟等級洋將瓊斯，就被網友直接點名，勸這位老牌明星外野手「快離開日本啊」。

瓊斯大聯盟生涯五度獲選大聯盟全明星，也四度獲選外野金手套，效力金鶯長達11個賽季，去年轉戰響尾蛇狀態略為下滑，並於同年12月決定以2年800萬美金跨洋加盟日職歐力士，是本季日職最大咖外援。然當初新冠肺炎尚未爆發，如今疫情依舊在日本境內擴散，且短時間難以根絕，球迷難免替瓊斯捏把冷汗。

疫情 新冠肺炎

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