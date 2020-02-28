木棒聯賽／大溪鍾玉成打擊率破5成 被看好挑戰職棒

大溪高中此次高中木棒聯賽成為黑馬，目前高二的「大溪陳傑憲」鍾玉成，此次木棒聯賽打擊率高達5成56，展現打擊實力，總教練鄭錦繁讚鍾玉成運動能力比同齡突出、看好挑戰職棒。

大溪高中2018年重組後，第2度參加高中棒球聯賽（木棒組）賽事，一路闖進12強，今天以10比19不敵南英商工、無緣再推進隊史紀錄。

大溪高中此批參賽陣容沒有高三學生，但高一、高二球員展現驚人打擊實力，開路先鋒鍾玉成賽會打擊率高達5成56，2棒打者黃聖凱打擊率3成26，4棒打者范姜永頡打擊率4成50。

大溪總教練鄭錦繁表示，鍾玉成和黃聖凱是目前看過對棒球理解能力非常突出的球員，不管跑壘、打擊、臂力都比一般高二生成熟很多，鍾玉成也是陣中最有機會去挑戰職棒的球員，「明年會鼓勵他去挑戰，幫他把目標設定很高」。

鄭錦繁表示，鍾玉成場上9個守備位置除了捕手外都可以勝任，主要守備位置為游擊，他的運動能力突出，除了打擊技巧外，這2年也幫他加強重量訓練，希望他可以成為一名長打者，「外表長得帥，守備位置和腳程像統一獅隊陳傑憲，也都很聰明」，因此獲得「大溪陳傑憲」封號。

鍾玉成國中時期多是打軟式組比賽，原本有考慮去平鎮高中就讀，後來考量到大溪出賽機會較多，更可以展現自己，他自評高二慢慢打出信心，無論打擊、守備都有進步，他也把「進職棒」的目標寫在帽子上、勉勵自己。

鍾玉成今天賽前木棒聯賽三階段打完，總計40打數敲出22支安打，今天單場5打數敲出3支安打，手感維持火燙，賽後統計此次木棒聯賽打擊率高達5成56。