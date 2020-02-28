快訊

新冠肺炎境內確診人數最多 北海道宣布進入緊急狀態

木棒聯賽／大溪鍾玉成打擊率破5成 被看好挑戰職棒

中央社 / 嘉義28日電
108學年度高中棒球聯賽（木棒組）持續進行中，大溪高中打者、「大溪陳傑憲」鍾玉成，28日出賽單場5打數敲出3安，手感維持火燙，賽後統計本屆木棒聯賽打擊率高達5成56。 中央社
108學年度高中棒球聯賽（木棒組）持續進行中，大溪高中打者、「大溪陳傑憲」鍾玉成，28日出賽單場5打數敲出3安，手感維持火燙，賽後統計本屆木棒聯賽打擊率高達5成56。 中央社

大溪高中此次高中木棒聯賽成為黑馬，目前高二的「大溪陳傑憲」鍾玉成，此次木棒聯賽打擊率高達5成56，展現打擊實力，總教練鄭錦繁讚鍾玉成運動能力比同齡突出、看好挑戰職棒。

大溪高中2018年重組後，第2度參加高中棒球聯賽（木棒組）賽事，一路闖進12強，今天以10比19不敵南英商工、無緣再推進隊史紀錄。

大溪高中此批參賽陣容沒有高三學生，但高一、高二球員展現驚人打擊實力，開路先鋒鍾玉成賽會打擊率高達5成56，2棒打者黃聖凱打擊率3成26，4棒打者范姜永頡打擊率4成50。

大溪總教練鄭錦繁表示，鍾玉成和黃聖凱是目前看過對棒球理解能力非常突出的球員，不管跑壘、打擊、臂力都比一般高二生成熟很多，鍾玉成也是陣中最有機會去挑戰職棒的球員，「明年會鼓勵他去挑戰，幫他把目標設定很高」。

鄭錦繁表示，鍾玉成場上9個守備位置除了捕手外都可以勝任，主要守備位置為游擊，他的運動能力突出，除了打擊技巧外，這2年也幫他加強重量訓練，希望他可以成為一名長打者，「外表長得帥，守備位置和腳程像統一獅隊陳傑憲，也都很聰明」，因此獲得「大溪陳傑憲」封號。

鍾玉成國中時期多是打軟式組比賽，原本有考慮去平鎮高中就讀，後來考量到大溪出賽機會較多，更可以展現自己，他自評高二慢慢打出信心，無論打擊、守備都有進步，他也把「進職棒」的目標寫在帽子上、勉勵自己。

鍾玉成今天賽前木棒聯賽三階段打完，總計40打數敲出22支安打，今天單場5打數敲出3支安打，手感維持火燙，賽後統計此次木棒聯賽打擊率高達5成56。

陳傑憲 棒球

延伸閱讀

木棒聯賽／最後一階段開打 黑馬大溪止步12強

相關新聞

中職／龍象大戰暌違20年上演 「師母」謝榮瑤開球

中職官辦熱身賽今天開打，傳統好戲「龍象大戰」睽違20年上演，也是中信兄弟新任教頭丘昌榮與味全龍隊總教練葉君璋兩名昔日同窗...

中職／獅隊熱身賽開箱 「二刀流」 林安可不如預期

中華職棒31年季前官辦熱身賽今天開打，首戰在台南棒球場舉行，統一獅隊「二刀流」林安可首度先發，投兩局、失3分，獅隊以9：...

中職／眾球星為潘忠韋打氣 呼籲民眾捐血建檔

名球評潘忠韋去年底被診斷出罹患急性白血病，目前正在接受化療，等待骨髓移植，包括王建民、王柏融、彭政閔等都挺身為他加油，也...

日職／日本疫情延燒 球迷勸最大咖洋將「快逃啊」

新型冠狀肺炎持續在全球蔓延，亞洲地區疫情尤其嚴重，日韓為中國外兩大嚴重疫區；針對疫情，兩國職棒進行賽程調整，引起網友熱烈討論，甚至有人直接勸剛加盟日職歐力士的大聯盟名將瓊斯（Adam Jones）逃離

木棒聯賽／最後一階段開打 黑馬大溪止步12強

108學年度學生棒球聯賽木棒組最後階段比賽今天起開打，本屆被視為「黑馬」的大溪高中，12強賽以10：19輸給南英商工，無...

木棒聯賽／東體林志光好投 率隊重返8強

108學年度高中棒球聯賽木棒組第4階段今天開打，台東體中、西苑高中、高苑工商、南英商工分別擊敗對手，拿到8強門票。

木棒聯賽／大溪鍾玉成打擊率破5成 被看好挑戰職棒

大溪高中此次高中木棒聯賽成為黑馬，目前高二的「大溪陳傑憲」鍾玉成，此次木棒聯賽打擊率高達5成56，展現打擊實力，總教練鄭...

6搶1／「該放的都放了」中華隊45人名單確定

六搶一奧運棒球資格賽是否如期舉辦還未定，中華隊選訓會議昨天照常舉行，會中確定四十五人大名單，名單不對外公佈，但以中職球員為主，搭配旅美及業餘球員。

中職／6搶1延期機率高  開幕戰擬延到3月28

中華職棒官辦熱身賽今天在斗六、台南棒球場兩地開打，比賽照常進行且開放球迷進場，但針對新冠肺炎，中職加強防疫措施，開幕戰則可能因應六搶一奧運資格賽延賽或取消而延後到三月廿八日開打。

中職／若開幕戰改328開打 球隊提議增加熱身賽

中華職棒今天在臨時領隊會議中決議，若原訂4月在台灣開打的6搶1奧運資格賽延賽或取消，中職開幕戰將改回3月28日開打，而多...

中職／配合政府防疫 吳志揚：盡可能照常比賽

新冠肺炎疫情仍在全球延燒，中職今天召開臨時領隊會議，針對熱身賽、例行賽及6搶1奧運最終資格賽的防疫及賽程安排進行討論，中...

6搶1／中華隊確定45人大名單 中職球員為主

原定4月1日開打的6搶1奧運棒球最終資格賽，受到新冠肺炎疫情影響，是否如期開打還在等世界棒壘球總會（WBSC）做決定，中...

熱門新聞

NBA／詹姆斯缺陣無礙 AD領軍轟垮勇士

NBA／柯瑞要回到巔峰 訓練師：可能需一年

NBA／灰狼輪休羅素違反規定 罰款25000美元

MLB／又敲安打 林子偉熱身賽連4場敲安

NBA／談搭檔AD 湖人格林：他像升級版的鄧肯

柯瑞傷癒王者歸來 連場好戲能喚回球迷熱情？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。