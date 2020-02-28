木棒聯賽／最後一階段開打 黑馬大溪止步12強

108學年度學生棒球聯賽木棒組最後階段比賽今天起開打，本屆被視為「黑馬」的大溪高中，12強賽以10：19輸給南英商工，無緣繼續締造紀錄。

大溪高中在103學年度首度參與木棒聯賽，第一階段連敗遭淘汰，隔年捲土重來，再以3連敗收尾。

105、106學年度大溪沒有參加木棒聯賽，107學年度重返，首戰以0：11敗給穀保家商，第2戰以3：2擊敗育民工家，拿到隊史首勝（木棒組）。

今年大溪一路挺進，在第一階段擊敗成德高中、羅東高工、南港高工、育民工家，僅以1：9輸給穀保家商，以分組第2名晉級，隊史首度闖過第一階段。

24強賽大溪以16：9勝花蓮體中、2：4敗給普門高中、1：8輸給三民高中，但仍以分組第3取得晉級門票，再把隊史紀錄推進到第4階段、12強。

大溪在本季木棒聯賽展現出色的打擊實力，但投手群不夠穩定，儘管得分多，失分也不少，今天出戰南英，全場擊出12支安打，攻下10分，但投手沒能壓住陣腳。

總教練鄭錦繁表示，投手整體素質不如其他球隊整齊，「已推出最好投手，南英打擊也很好，不會怪投手群」。

鄭錦繁認為球員已經讓大家看到潛力，很肯定他們的表現。