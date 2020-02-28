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MLB／敲兩安後被放假 筒香嘉智驚訝美日不同
光芒隊日籍野手筒香嘉智今天再度在春訓熱身賽出賽，對上老虎隊擔任第三棒、指定打擊，三打數、兩安打、兩打點，春訓打擊率維持在5成71的高檔，明天被通知放假一天，讓他感受到美日職棒的另一處不同。
筒香嘉智今天在一局下一人出局且二壘有人時，敲出穿越一壘防區的強勁飛球，一壘手的手套勉強碰到球，仍彈到外野形成安打，敲回全隊第一分打點；第二打席在三局下遭到三振，不過五局下在兩人出局、一壘有人時，筒香敲出左外野二壘安打，再度帶有一分打點。
今天兩度在壘上有人時敲回打點，也幫助球隊以6：3獲勝，不過筒香嘉智表示，自己沒有想太多，「跟安打比起來，身體的狀況有慢慢變得更好，這點才是最重要的。」
筒香嘉智春訓至今出賽四場，七打數敲出四支安打，有一支二壘安打、一發全壘打，共三分打點，另有兩次保送，數據上看起來不錯，總教練凱許（Kevin Cash）表示：「筒香的打擊持續的給我好的印象。」明天將讓筒香嘉智完全休息一天，不需要到球場。
只來春訓十天就放假，筒香嘉智聽到這個消息有些疑惑，「如果在日本的話，絕對會說明天還是要去球場。」至於難得一天假日要怎麼利用？筒香笑說：「我習慣早起了，應該還是會很早起床，這裡也沒什麼朋友，還在想要做什麼。」
凱許則是解釋，春訓期間本來就會讓選手輪流休息，可以重新調整身心，加上筒香預計下一場是3月1日的晚場對勇士隊，擔任三壘手，隔天則是早場的比賽，因此讓他休息。
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