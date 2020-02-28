MLB／大谷翔平吞2K 春訓打擊率仍掛蛋

天使隊今天在對教士隊的春訓熱身賽排出「準開季」陣容，日籍投打二刀流好手大谷翔平擔任先發第四棒、指定打擊，不過兩打數皆吞下三振，另選到一次保送，春訓打擊率至今仍掛蛋，天使隊以0：1落敗。

今天是繼26日對紅人隊後，大谷翔平第二度出賽，首局在兩人出局、一壘有人時上場打擊，面對莫洪（Adrian Morejon）的156公里速球揮棒落空，四局下面對巴爾克洛（Kyle Barraclough）再遭揮棒落空三振，直到六局下才在敲出界外球後，連看了四顆壞球，走上一壘。

大谷翔平在春訓首戰中嘗試使用右腳抬起的新打擊姿勢，與去年雙腳都未抬起的姿勢交互使用，今天三個打席都使用未抬腳姿勢打擊，不過兩場比賽安打都尚未出爐，上一戰對紅人三打席無安打，有一次三振、一次觸身球。

天使隊今天排出的先發打線九人，都有機會進入開幕戰名單中，不過不僅大谷翔平表現不佳，全隊僅敲出四支安打，楚奧特（Mike Trout）一安打、一次三振，普荷斯（Albert Pujols）有一支二壘安打。

大谷翔平在投打兩端同時展開練習，昨天第二度進牛棚練投41球，最快球速135公里，跟上次一樣維持八成力道，而且所有的變化球都投了一遍，大谷認為整體狀況不錯，試著把變化球投好。