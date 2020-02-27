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中職／若開幕戰改回328開打 球隊提議增加熱身賽
中華職棒今天在臨時領隊會議中決議，若原訂4月在台灣開打的6搶1奧運資格賽延賽或取消，中職開幕戰將改回3月28日開打，而多出來的「空窗期」，聯盟也正在商討是否能增加官辦熱身賽場次。
6搶1奧運資格賽是否如期舉辦，牽動中職新球季賽程，今年中職因應6搶1舉行，將開幕戰提前至3月14日，並在3月22日到4月5日停賽兩周，但世界棒壘球總會還在討論是否讓6搶1延賽或取消，中職也已想好備案。
若6搶1延賽或取消，中職開幕戰移回3月28日進行，只是如此一來，3月11日至28日間，各隊將「空窗」兩周，對此也有球隊在今天領隊會議中提議，官辦熱身賽能否多打一輪，中職秘書長馮勝賢則表示會再進行評估。
至於二軍開幕戰不受影響，維持3月17日開打。目前一、二軍賽事及明天開打的官辦熱身賽，都不會跟進日職「關門打」，按照防疫措施正常進行。
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