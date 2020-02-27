中職／配合政府防疫 吳志揚：盡可能照常比賽

新冠肺炎疫情仍在全球延燒，中職今天召開臨時領隊會議，針對熱身賽、例行賽及6搶1奧運最終資格賽的防疫及賽程安排進行討論，中職會長吳志揚也表示，配合政府的防疫措施之下，比賽盡可能照常舉行。

相較於日職不開放球迷進場、韓職取消熱身賽，明天開打的中職熱身賽仍開放球迷購票進場，會將加強防疫措施，嚴格監控體溫、加強消毒，同時強烈建議進場球迷配戴口罩，另外會依照標準，在各球場安置隔離空間，預防緊急狀況所需。

聯盟也將在兩個比賽場地台南、斗六球場外設置告示牌，呼籲需居家隔離的人士不要進場，以免受罰。

也有球隊在領隊會議中提出，希望能拉開啦啦隊與球迷的距離，設置紅龍柱，避免人群聚集造成感染。

吳志揚聲明，中職非常注重防疫，一直有搜集各方資訊，也非常配合中央政府及各地方政府的防疫措施，同時也明白中職非常正向及陽光，且是球迷心中非常依賴的活動，因此在配合政府的防疫措施之下，賽事仍會盡可能照常舉行。