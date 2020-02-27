中職／若6搶1延賽或取消 開幕戰改到3月28日

中華職棒新球季即將開打，但受新冠肺炎疫情持續延燒，中華職棒也在今天召開臨時領隊會議討論應變方案，若原定4月1日開打的6搶1奧運最終資格賽延賽或取消，中職開幕戰改回到3月28日。

今年中職球季因6搶1提前至3月14日開打，並在3月22日到4月5日停賽兩周，但受到疫情影響，6搶1是否如期舉行，世界棒壘球總會（WBSC）將在近日做決定，結果也將牽動中職例行賽賽程調整。

中職會長吳志揚指出，目前研判6搶1延賽或取消的機率相當高，因此聯盟各隊今天在領隊會議中一致通過，若6搶1延賽或取消，今年中職開幕戰移至3月28日開打。

吳志揚提到，若6搶1如期舉辦，中職開幕戰維持3月14日進行；若6搶1停辦，則是可能與奧運連動的結果，中職開幕戰將延到3月28日開打，後續賽程不變。至於6搶1延賽則是目前聯盟研判最有可能的結果，如此一來，中職球季改到3月28日開打，但還要視比賽延到何時來調整賽程。

依照現階段的疫情狀況，中職熱身賽、例行賽都照常開放球迷進場，並加強防疫措施，現階段不會採取閉門比賽的做法，但吳志揚指出，聯盟將成立緊急應變小組，邀請防疫專家加入，針對疫情隨時討論，再做出對策。