快訊

韓國新天地教會是什麼來頭？外媒曝內幕：龐大又富裕

中職／若6搶1延賽或取消 開幕戰改到3月28日

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
中職會長吳志揚。記者葉姵妤／攝影
中職會長吳志揚。記者葉姵妤／攝影

中華職棒新球季即將開打，但受新冠肺炎疫情持續延燒，中華職棒也在今天召開臨時領隊會議討論應變方案，若原定4月1日開打的6搶1奧運最終資格賽延賽或取消，中職開幕戰改回到3月28日。

今年中職球季因6搶1提前至3月14日開打，並在3月22日到4月5日停賽兩周，但受到疫情影響，6搶1是否如期舉行，世界棒壘球總會（WBSC）將在近日做決定，結果也將牽動中職例行賽賽程調整。

中職會長吳志揚指出，目前研判6搶1延賽或取消的機率相當高，因此聯盟各隊今天在領隊會議中一致通過，若6搶1延賽或取消，今年中職開幕戰移至3月28日開打。

吳志揚提到，若6搶1如期舉辦，中職開幕戰維持3月14日進行；若6搶1停辦，則是可能與奧運連動的結果，中職開幕戰將延到3月28日開打，後續賽程不變。至於6搶1延賽則是目前聯盟研判最有可能的結果，如此一來，中職球季改到3月28日開打，但還要視比賽延到何時來調整賽程。

依照現階段的疫情狀況，中職熱身賽、例行賽都照常開放球迷進場，並加強防疫措施，現階段不會採取閉門比賽的做法，但吳志揚指出，聯盟將成立緊急應變小組，邀請防疫專家加入，針對疫情隨時討論，再做出對策。

中職 中華職棒

延伸閱讀

日職／防群聚感染 72場熱身賽確定「無觀眾」

中職／第3千萬名球迷延後？吳志揚：不打就沒票房

6搶1／新冠肺炎擾亂賽程？吳志揚：當然可能延期

立委愛棒球 催生高中棒球隊、改善設施

相關新聞

中職／若6搶1延賽或取消 開幕戰改到3月28日

中華職棒新球季即將開打，但受新冠肺炎疫情持續延燒，中華職棒也在今天召開臨時領隊會議討論應變方案，若原定4月1日開打的6搶...

6搶1／中華隊確定45人大名單 中職球員為主

原定4月1日開打的6搶1奧運棒球最終資格賽，受到新冠肺炎疫情影響，是否如期開打還在等世界棒壘球總會（WBSC）做決定，中...

韓職／疫情爆發 韓職50場熱身賽全取消

新冠肺炎在南韓大爆發，下個月開打的韓職賽事也受影響，韓職與各球團討論後，宣布3月14日開打的50場熱身賽取消，至於3月2...

日職／防群聚感染 72場熱身賽確定「無觀眾」

職棒球季即將來臨，但受到新冠肺炎影響，日本職棒先開第一槍，昨天召開臨時會議後決議，剩下七十二場未打的官辦熱身賽都不開放球迷進場，各隊閉門交戰。

中職／曾仁和3局無失分 悍將打垮英雄二軍

25歲投手曾仁和目前無合約在身，是6搶1奧運資格賽中華隊觀察名單之一，今天他也隨中華隊總教練洪一中領軍的悍將隊參與自辦熱...

日職／場場有進步 張奕先發好投獲肯定

歐力士隊張奕今天在26歲生日當天先發出賽，在自辦熱身賽對上西武隊，主投3局失1分，儘管他自認內容沒有很好，但場場出賽都有...

中職／火力回溫 兄弟11:6勝英雄隊

中信兄弟連兩天與韓職英雄隊交手，昨天以1：3落敗，今天打擊發揮扳回一城，全場共敲出13支安打，儘管挨了對手3發全壘打，終...

棒球／日職剩72場熱身賽關門打 韓職熱身賽可能取消

受到新冠肺炎影響，各國職棒紛紛商討防疫配套措施，日本職棒今天就召開臨時會議，決議接下來的72場官辦熱身賽都「閉門打」，不...

中職／蝴蝶球左投費爾本初亮相無失分 統一4:3勝味全

統一獅隊新洋投費爾本今天首度在熱身賽亮相，對戰味全龍隊先發2局沒有失分，打線則有林靖凱繳出單場3安「猛打賞」演出，儘管比...

中職／官辦熱身賽228開打 體溫超過37.5度禁止入場

中華職棒新球季官辦熱身賽將在28日於台南、斗六棒球場開打，因應新冠肺炎疫情，中職也加強防疫工作，入場也將量體溫、體溫超過...

日職／張奕過26歲生日 對西武先發3局失1分

日職歐力士隊今天在自辦熱身賽對上西武隊，今天過26歲生日的旅日投手張奕，獲得今年首次先發機會，也是他今年首場對外實戰，主...

棒球／新冠肺炎衝擊 日韓職棒考慮延後開打

新冠肺炎（COVID-19）疫情在東北亞暴衝，即將開打的棒球季可能受影響，日本與南韓職棒都將在近期決定是否延後開打，也有...

熱門新聞

網球／結束28年打球生涯 莎拉波娃宣布退休

MLB／水手殷仔首度開箱 中繼2局無失分

NBA／威廉森贈全隊名牌耳機 英格倫：這對他是小意思

網球／原約好3天後見面 Kobe驟逝促莎娃退休

萬金石馬拉松確定停辦！選手保留2021年參賽資格

NBA／詹姆斯腹股溝酸痛 下役戰勇士將休兵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。