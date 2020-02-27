6搶1／中華隊確定45人大名單 中職球員為主

原定4月1日開打的6搶1奧運棒球最終資格賽，受到新冠肺炎疫情影響，是否如期開打還在等世界棒壘球總會（WBSC）做決定，中華隊選訓會議今天照常進行，會中確定45人大名單，以中職球員為主，但名單不對外公佈。

新冠肺炎是否延期舉行還未知，目前中職、棒協仍照正常開打的程序作準備，今天召開選訓會議確定45大名單，中職秘書長馮勝賢指出，名單整理後將交由棒協進行報名程序，預計3月2日將名單繳交給世界棒壘球總會。

馮勝賢指出，有和球員工會達成共識，這次6搶1中華隊大名單比照去年12強賽的做法，不會對外公佈。

但馮勝賢也強調，名單內的球員，以中華職棒為主，至於旅外球員僅少數幾名，「有列幾個有可能性的，還在跟經紀人談。」

另外王維中、郭俊麟、曾仁和、張進德等幾名無合約的旅外球員也都在名單中，馮勝賢表示：「他們其實還滿不錯用。」幾名隨中華隊集訓的業餘球員也包括在內，馮勝賢說：「基本上該放的都放了，最好的名單都在裡面了。」