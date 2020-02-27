韓職／疫情爆發 韓職50場熱身賽全取消

新冠肺炎在南韓大爆發，下個月開打的韓職賽事也受影響，韓職與各球團討論後，宣布3月14日開打的50場熱身賽取消，至於3月28日開打的例行賽如何因應，則會在3月3日的緊急會議中討論。

韓職熱身賽將在3月14日至24日進行，但目前疫情在南韓大爆發，韓職也決議，為了確保各球隊和觀眾的安全，取消所有熱身賽，這也是韓職史上頭一遭。

至於韓職例行賽3月28日開打，但因疫情影響，球季有可能延後開打或縮短季賽，而韓職預計在3月3日召開緊急會議考論，決議季賽如何調整。

另外NC恐龍隊昨天公布，有球隊工作人員在兩天前出現疑似感染新冠肺炎的症狀，隨即赴醫院進行檢查，恐龍隊也讓職員在3月1日前都在家工作，在隔壁球場訓練的二軍也暫停兩天。今天該名工作人員篩檢結果出爐，並未染疫，但暫時仍在家工作，二軍則於明天恢復訓練。