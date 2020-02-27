日職／防群聚感染 日職72場熱身賽 確定「無觀眾」

職棒球季即將來臨，但受到新冠肺炎影響，日本職棒先開第一槍，昨天召開臨時會議後決議，剩下七十二場未打的官辦熱身賽都不開放球迷進場，各隊閉門交戰。

新冠肺炎在全球爆發，日職各球團在春訓開跑後陸續採取相關防疫措施，包括禁止放氣球、禁止球迷和球員握手、簽名等。面對即將開打的新球季，日職為避免疫情再擴散，十二球團一致決議，剩下的官辦熱身賽都改為「無觀眾試合」。

日職會長齊藤惇表示，如果疫情持續擴散，可能被視為國難，「我們思考了日本職棒能做些什麼，因此做出這個艱難的決定。」

至於三月廿日開打的日職例行賽，日職十二球團代表和醫療專家成立了對策委員會，商討球季是否如期開打，也會討論若球隊教練、選手或球團人員遭感染時的對策。

南韓則已有破千名新冠肺炎確診案例，韓職預計也會受影響，根據南韓媒體報導，原定三月十四日的韓職熱身賽有很高機率會取消，韓職也同時在考慮讓原定三月廿八日開打的例行賽延後，目前正在徵詢各隊意見。

中職明天展開官辦熱身賽，目前仍照常開放球迷購票進場觀賽，除了場館加強消毒，球迷進場前也要量體溫，體溫超過卅七點五度者禁止入場，聯盟也呼籲球迷自備口罩，但未強制規定。

針對三月十二日開打的新球季，中職預計今天下午召開臨時領隊會議，與各隊討論疫情發展及往後發展的進度和配套措施。但中職會長吳志揚日前指出，中職比賽都在戶外球場，目前沒有停賽、延賽的考量。