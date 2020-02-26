中職／曾仁和3局無失分 悍將打垮英雄二軍

25歲投手曾仁和目前無合約在身，是6搶1奧運資格賽中華隊觀察名單之一，今天他也隨中華隊總教練洪一中領軍的悍將隊參與自辦熱身賽，對上韓職英雄隊二軍中繼3局無失分，最快球速達148公里。

曾仁和還在等下一份合約，今年初加入澳洲職棒出賽調整，返台後在國立體大自主訓練，也被中華隊列入觀察名單，今天在悍將隊自辦熱身賽登板。

曾仁和今天接替悍將隊洋投伍鐸，在第4局登板，這也是他高中畢業旅美發展後，隔了7年又在台出賽，共投3局，只被擊出1支內野安打，投出4次三振、1次四壞球，沒有失分。

至於悍將隊打線今天猛揮23支安打，包括2發全壘打，林益全在第5局轟出滿貫砲，新秀辛元旭也補上一發陽春砲，終場以17：4擊敗英雄隊二軍。